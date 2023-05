Wien – Seit 1839 residiert das Straflandesgericht Wien, vulgo Graues Haus, im Bezirk Wien-Josefstadt, schräg gegenüber dem Alten AKH. Zuletzt fanden im größten Gericht Österreichs in den 1980er-Jahren größere Umbau- und Renovierungsarbeiten statt, verantwortlich war Architekt László Egyed. Nun ist es wieder so weit – mit bitteren Konsequenzen für Raucherinnen und Raucher. Denn der überdachte Rauchergang neben dem Großen Schwurgerichtssaal ist endgültig Geschichte. Wer seinen Nikotinspiegel heben will, muss die kommenden Jahre auf die Straße.

In dieser Galerie: 4 Bilder Montagmorgen wurde klar, dass es ernst wird: Dem vorwarnenden Zettel wurde mittels Pressholzplatten ordentlich Nachdruck verliehen. Foto: moe Wobei man objektiv betrachtet festhalten muss, dass das Aktivitätsniveau der Bauarbeiter noch sehr überschaubar ist. Wenigstens haben sie weiterhin Aschenbecher zur Verfügung, falls sie eine rauchen wollen. Foto: moe Bedienstete, Angeklagte und Besucher, die ihrer lebenszeitverkürzenden Sucht frönen wollen, werden dennoch vorerst auf die Straße gestellt. Entweder man ist in der Landesgerichtsstraße zwischen dem kalten Gemäuer des Grauen Hauses und dem Sicherungsgitter der U-Bahn-Baustelle eingezwängt, oder man nimmt auf dem Gehsteig in der Wickenburggasse Aufstellung. Foto: moe Gespannt darf man sein, wie sich die Lage bei Regen oder Kälte entwickelt. Die Umbauverantwortlichen sahen offenbar keinen Grund, an eine Ersatzlösung, bei der man das Haus nicht verlassen muss, zu denken. Fairerweise muss angemerkt werden, dass ein gewisser Renovierungsbedarf nicht zu leugnen ist – diese WC-Anlage im dritten Stock ist seit Februar defekt. (Michael Möseneder, 8.5.2023) Foto: moe