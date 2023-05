Österreich war es selten vergönnt, beim ESC sonderlich gut abzuschneiden. Was wissen Sie über die Songs und Acts, mit denen "wir" angetreten sind?

Lediglich zweimal in der Geschichte des Eurovision Song Contest hat Österreich so viele Punkte kassiert, dass es zu einem Sieg gereicht hat. Allein, man gab nicht auf und versuchte Jahr für Jahr sein Glück bei dem Bewerb, auch wenn es nicht selten schon am Finaleinzug scheiterte und das Aus bereits beim Vorentscheid verkündet wurde. Auch die fragwürdige Ehre des letzten Platzes wurde Österreich nicht selten zuteil.

Am Dienstag fand ja bereits das erste Halbfinale statt, wodurch man sich ein besseres Bild von der heurigen Konkurrenz machen konnte, bevor es am Donnerstagabend im zweiten Halbfinale für Österreich ernst wird. Angesichts dessen: Wie schätzen Sie Österreichs Chancen auf den Finaleinzug beim heurigen ESC ein?

Österreich und der ESC: Wissen Sie Bescheid?

Wenn Sie zurückblicken, wie es Österreich bisher in diesem Contest ergangen ist: Was wissen Sie über die Lieder, mit denen das Land im Laufe der Jahre angetreten ist? Und was über die Acts, auf denen jeweils die Hoffnungen ruhten, und über deren Abschneiden im Bewerb? Stellen Sie Ihr Wissen im Quiz unter Beweis!

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Hat der heurige Beitrag Ihrer Meinung nach das Zeug fürs Finale oder gar fürs Siegerstockerl – und warum (nicht)? Oder wem drücken Sie die Daumen? (Daniela Herger, 11.5.2023)