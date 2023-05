Luca Bonamore als supersexy Anti-Lippizaner in "Lamentation".

Foto: Julian Lee Harather

Eine ganz spezielle Erinnerung an die vor vier Jahren geschlossene Opera Toilet Vienna liefert der Choreograf Luca Bonamore zum Auftakt des Nachwuchsfestivals Rakete im Tanzquartier Wien. Dieses walzermusik- und dekorerfüllte Klo knapp vor der Rolltreppenauffahrt zur Oper war ein Juwel des Wiener Schmähs und der Kitschsatire auf die Hochkultur.

Es ist auch der Referenzort von Bonamores Performance Lamentation, einer genüsslichen Hommage an das queere Wien genauso wie ein pinkhumoriger Balanceakt zwischen Spott und Erotik. Verkleidet als supersexy Anti-Lipizzaner mit behuften Lackstiefeln, Korsage und schwarzer Perücke macht Bonamore seine mit Kloschüsseln und Siegerpodest bestückte Bühne quasi zur Hofstallung der Lüsternheit.

Ironisch feiert er die Herrlichkeit des nahe dem Opernklo beheimateten Staatsballetts ab. Als erster Solist erobert er das Podest und singt eine Ode an das Cruising. Anschließend träumt er über einer der Kloschüsseln von einer Begegnung auf der idealisierten Operntoilette.

Das Motiv des Pferdes

Der Wunsch geht in Erfüllung. Bonamores Traummann, bestens gebaut, herrliche Tattoos und mit, o Gott, so einigem im Slip, erscheint live auf der Bühne. Die beiden tanzen ein Duett, bevor sich der Gast auf eine Schaukel kniet. Bonamore zieht einen schwarzen Latexhandschuh über, tunkt die so verhüllte Hand in Gel und versenkt sie in des willigen Herrn Hinterteil.

Für einige im Publikum mag das wie eine Prostata-Untersuchung wirken, andere würden es mit wohligem Schaudern Fisting nennen. So bringt der Tänzer seinen Tanzpartner zum Schaukeln. Der verkneift sich erfolgreich ein Wiehern, was wiederum daran erinnert, dass sich das Motiv des Pferdes in der queeren Performance zu etablieren scheint: Wir denken da etwa an Nora Jacobs’ Performance How Do You unlängst bei Imagetanz oder an Ian Kalers Stücke Ecto-Fictions und Save a Horse, Ride a Cowboy.

Foto: Rob Kulisek

Biestig bis schnurrend



Hellcat ist eine weitere Verbindung zum Tier, die der Tanzquartier-Rakete zu einem starken Start verhilft. Shade Théret und Magdalena Mitterhofer führen eine – sehr differenzierte – Tirade auf. Sie tanzen und sprechen Dialoge, nehmen sich "bitch work" vor und werden tatsächlich biestig, steigern sich in gegenseitige Vorwürfe hinein und gönnen den Figuren, die sie verkörpern, die Lust am Bekenntnis: "Ich bin eine cholerische Verrückte."

Ein miauendes und schnurrendes Spielzeugkätzchen reicht zwar nicht für eine Therapie, doch am Ende stehen dann doch der Sieg über den Ärger und der Satz: "Ich bin froh, dass du nicht in mein obsessives Leiden verliebt bist."

Beide Arbeiten zusammen ergeben einen gelungenen Start für das Festival. (Helmut Ploebst, 9.5.2023)