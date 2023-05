Ein Mann soll die beiden Frauen in einem Mehrparteienhaus in Straden angeschossen haben. Ein Opfer wurde schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter ist tot

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

Straden – Zwei Frauen sind Montagmittag in einem Mehrparteienhaus im südsteirischen Straden durch Schüsse verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei dürfte ein Mann sie abgegeben haben. Eines der Opfer wurde schwer verletzt, das andere erlitt einen Streifschuss. Der Verdächtige wurde wenig später leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Er dürfte Suizid begangen haben, so die Landespolizeidirektion Steiermark.

Ein Zeuge hatte zu Mittag die Schüsse gehört und die Polizei gerufen. Das Mehrparteienhaus wurde daraufhin gesichert, damit niemand mehr hineingehen kann. Außerdem wurde das Personal einer nahen Schule angewiesen, die Kinder vorsorglich vorerst nicht nach draußen gehen zu lassen. Beamtinnen und Beamte der Spezialeinheit Cobra, der Schnellen Reaktionskräfte (SRK) und der Verhandlungsgruppe Süd wurden zum Einsatz gerufen. Sie fanden dann den leblosen Verdächtigen in seiner Wohnung. "Die Lage deutet auf einen Suizid hin", hieß es in einer Aussendung. (APA, 8.5.2023)

Diese Meldung wurde am 8.5.2023 um 15.07 Uhr aktualisiert.