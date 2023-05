Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

Straden – Mehrere Schüsse sind Montagmittag in einem Mehrparteienhaus im südsteirischen Straden abgegeben worden. Nach ersten Informationen der Polizei dürften zwei Frauen verletzt worden sein. Unter Verdacht steht ein Mann. Er soll sich immer noch in dem Haus befinden, die Lage sei aber ruhig, hieß es am frühen Nachmittag seitens der Ermittler. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter auch Cobra-Beamte, war auf dem Weg nach Straden bzw. sicherte bereits vor Ort den Tatort ab.

Polizeisprecher: "Die Lage vor Ort ist derzeit ruhig"

Ein Zeuge hatte zu Mittag nach den Schüssen die Polizei gerufen. Unklar war zunächst, ob der Verdächtige ein Nachbar der Frauen ist und ob er noch am Leben ist. Die Polizei vermutet, dass er sich immer noch in dem Mehrparteienhaus aufhält. Dieses sei daher von außen gesichert worden, damit niemand mehr hineingehen kann. Außerdem wurde das Personal einer nahen Schule angewiesen, die Kinder vorsorglich vorerst nicht nach draußen gehen zu lassen. "Die Lage vor Ort ist derzeit ruhig", sagte Polizeisprecher Heimo Kohlbacher zur APA. Beamtinnen und Beamte der Spezialeinheit Cobra, der Schnellen Reaktionskräfte (SRK) und der Verhandlungsgruppe Süd wurden zum Einsatz gerufen.

Laut Kohlbacher waren am frühen Nachmittag auch schon viele Schaulustige vor dem Mehrparteienhaus. Die Polizei bittet diese, in ihre Wohnräumlichkeiten zurückzukehren. (APA, 8.5.2023)