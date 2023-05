Der 67. Eurovision Song Contest geht diese Woche über die Bühne. Zwar hat vergangenes Jahr die Ukraine gewonnen, aber aufgrund des russischen Angriffskriegs springt Großbritannien als Gastgeberland ein und trägt den Wettbewerb in Liverpool aus. Fixstarter im Finale am Samstag werden Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und die Ukraine sein. In den beiden Halbfinalen am Dienstag und Donnerstag müssen sich die anderen teilnehmenden Länder – unter anderem Österreich – erst für das Finale qualifizieren. Der österreichisches Beitrag "Who the Hell Is Edgar?" kommt dieses Jahr von Teya & Salena und geht am Donnerstag mit dem Startplatz 13 ins Rennen.

Aber was wissen Sie sonst über den Gesangswettbewerb?

Sind Sie ESC-fit?

Wie viele Punkte haben Sie geschafft? Gehören Sie zu den Fans des Song Contest, oder geht der Wettbewerb an Ihnen vorüber? Welcher Song ist Ihr liebster ESC-Song? Und welches Land wird den Song Contest heuer gewinnen? Posten Sie im Forum! (wohl, 9.5.2023)