In den nächsten Tagen ist es so weit. In wohl einigen Wohnungen werden am 12. Mai die Fenster verdunkelt und mit einem Abenteuer begonnen, das die Freizeit der näheren – und auch ferneren – Zukunft für sich in Beschlag nehmen wird. An diesem Tag wird "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" erscheinen, eine Sequel des Spiels "Breath of the Wild", das vor sechs Jahren veröffentlicht worden ist. Der damalige Teil der Zelda-Reihe war ein wahrer Publikumshit, das Spiel, das knapp 30 Millionen Mal verkauft worden ist, wird von der Plattform Metacritic anhand von User-Bewertungen auf Platz 14 der besten Spiele aller Zeiten gelistet. Doch was wissen Sie über Link, Prinzessin Zelda und das mit den beiden Figuren verbundene Universum?

Reaktivieren Sie Ihr Zelda-Wissen!

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Wie werden Sie den Release zelebrieren? Haben Sie sich schon Urlaub genommen? Und welches Spiel der Reihe ist ihr Favorit? Posten Sie im Forum! (tiru, 11.5.2023)