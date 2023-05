In dieser Galerie: 2 Bilder Foto: David Kargl Foto: Getty Images/iStockphoto

Genuss-Festival im Stadtpark

Das Wetter meint es heuer nicht gut mit den Veranstaltern aber auch den potentiellen Besucherinnen und Besuchern des Genuss-Festivals: Dauerregen am Freitag, etwas weniger Regen am Samstag und für Sonntag ist wieder starker Regen prognostiziert. Regenfeste Schuhe und Kleidung sind jedenfalls gefragt, wenn man im Wiener Stadtpark Schmankerln kosten und kaufen möchte.

100 Ausstellende aus ganz Österreich tischen beim Genussfestival auf, schenken Spezialitäten ein und verkaufen natürlich ihre Delikatessen bei ihren Standln. Senf, Käse, Schilcher gehören ebenso dazu wie schwarzer Knoblauch aus Kärnten, Lupinen-Sojasauce aus Niederösterreich und Cola sowie Chilisaucen aus dem Mühlviertel.

Ein Trost vielleicht: Die Konkurrenz an den Ständen zum Verkosten ist heuer wohl weniger hoch als im vergangenen Jahr bei besserem Wetter

festival.genussregionen.at

Freitag 12.05.2023 11:00-21:00 Uhr

Samstag 13.05.2023 10:00-21:00 Uhr

Sonntag 14.05.2023 10:00-17:00 Uhr

Steirischer Cider in Frankfurt als weltbester ausgezeichnet

Die beiden Brüder David und Peter Kargl von Kühbrein Most wurden mit ihrem "Maschanzker" bei der Cider World in Frankfurt mit 120 von möglichen 120 Punkten in der Kategorie "Cider still" ausgezeichnet.

kuehbreinmost.at

(12.5.2023)