Altmann & Kühne

Der Traditionsbetrieb am Graben ist nicht nur für seine Pralinen, sondern auch für die einzigartigen Verpackungen berühmt. Neben Büchern, Hutschachteln oder Minikommoden gibt es auch Herzen in unterschiedlichen Größen, die mit Liliputkonfekt gefüllt sind.

Am Graben 30, 1010 Wien

shop.altmann-kuehne.at

Viola Wien

Unter den tollen Pâtisserie-stücken von Viola Wien gibt es immer auch Herzförmiges im Standardsortiment, anlässlich des Muttertags werden extra Yuzu-Herzen sowie Schokoschnitten mit Herzdekoration angeboten.

Strozzigasse 42, 1080 Wien

viola.wien

Zuckerlwerkstatt

Die bunten Kreationen aus der Zuckerlwerkstatt werden in Wien handgefertigt. Wer wissen möchte, wie das funktioniert, kann in der Schaumanufaktur zusehen. Das Glas Zuckerl mit der Muttertagsedition enthält Motivzuckerln mit Rosen, Mamaschriftzug und Herz.

Führichgasse 3, 1010 Wien

zuckerlwerkstatt.at

Gerstner k. u. k. Zucker-bäcker

Beim Gerstner in der Kärntner Straße ist Süßes in Herzform in vielerlei Ausführung zu haben. Die Auswahl reicht von verzierten Herzmürbteigkeksen und Herznougatpralinen bis zu Waffel-Herztörtchen oder Herztrüffeln.

Kärntner Str. 51, 1010 Wien

gerstner-konditorei.at

Bonbons

Herzen mit Nostalgiefaktor Foto: Bonbon

In der Neubaugasse gibt es für alle Geschmäcker was. Nougat- und Marzipanherzen vegan oder nicht vegan, Marshmallows in Herzform, Herzen aus Traubenzucker oder aus Schoko im Retrokarton von Leschanz.

Neubaugasse 18, 1070 Wien

bonbons-neubaugasse.at

(Petra Eder, 11.5.2023)