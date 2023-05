Kontra

von Andreas Danzer

Größtenteils findet man die Mama cool. Okay. Es gibt ein paar pubertäre Jahre, in denen es nicht so ist, aber in der Zeit fängt der Grant schon in der Früh beim Spiegelbild an. Danach kommt zumeist die Erkenntnis:_Die Mama hatte echt oft recht. Mit logistischen Meisterleistungen hat sie uns Querulanten ein schönes Leben ermöglicht. Sie nervt in Wahrheit kaum.

Warum also sollte man sie wie ein Fähnchen im Systemwind an einem erzwungenen Tag irgendwohin schleppen. Der Ehrentag steht ihr zu, keine Frage. Aber sie verdient mehr als einen Ausflug mit dem Unterhaltungswert einer Karpfenzucht im Waldviertel, der in einem überfüllten Café mit teurem Milchkaffee endet. Nur weil es den Kindern an Kreativität mangelt und die Mama "eh keine Umständ’ machen will". Wer ausgezogen ist, weiß, dass Haushalt nervt. Und ziemlich sicher ist sie es, die selbigen schupft. Warum sie also nicht dabei entlasten? Außerdem gibt es 364 andere Tage, an denen die Karpfenzucht vielleicht sogar Charme hat. (14.5.2023)