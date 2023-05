Außerdem eine Reportage über asiatische Arbeitskräfte in Rumänien, ein Rückblick auf die Ära Kreisky und eine Doku über die Geiselnahme in der US-Botschaft von Teheran

Trommeln in jeder Lebenslage: Schlagzeuger Lukas König in "Hotel Rock ’n’ Roll", ORF 1, 23.30 Uhr. Foto: ORF / Dor Film / Toni Muhr

19.40 REPORTAGE

Re: Gastarbeiter gesucht! – Asiatische Arbeitskräfte in Rumänien Im Gastgewerbe, auf dem Bau, in der Landwirtschaft und in der Industrie Rumäniens sind zahlreiche Philippiner, Sri Lanker, Nepalesen, Inder, Pakistaner und Vietnamesen im Einsatz. Ihre prekäre Lage wird von skrupellosen Arbeitgebern bisweilen schamlos ausgenutzt. Bis 20.15, Arte

20.15 COMICVERFILMUNG

Batman Begins (USA/GB 2005, Christopher

Nolan) Regisseur Christopher Nolan (Memento) erzählt, wie aus dem Milliardär Bruce Wayne der Mann mit dem Fledermauskostüm wurde, und dunkelte dafür das Batman-Universum ab. In der Titelrolle überzeugt Christian Bale. Bis 22.55, ATV

20.15 DOKU-ZWEITEILER

Die Ära Erdoğan (D 2023, Gabriel Range) Seit 20 Jahren regiert Recep Tayyip Erdoğan die Türkei. Der Zweiteiler erzählt eine Woche vor den Wahlen in der türkischen Republik die Geschichte seines Aufstiegs und der rücksichtslosen Verteidigung seiner Macht. Bis 22.15, Arte

21.00 LIVE

Eurovision Song Contest 2023 Das erste Semifinale des diesjährigen Song-Contest-Spektakels live aus dem britischen Liverpool. Bis 23.15, ORF 1

21.05 MAGAZIN

Report Themen sind die Teuerungen in Österreich, der Kurs der ÖVP, die Hochschulpolitik und turbulente Medientage. Live-Gast ist Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). Bis 22.00, ORF 2

22.15 DOKUMENTATION

Die 444 Tage der amerikanischen Demütigung (F 2022, Ben Salama) Die Doku zeichnet die traumatische Geschichte der Geiselnahme in der US-Botschaft von Teheran nach, die von November 1979 bis Jänner 1981 dauern sollte. Bis 23.15, Arte

22.30 RÜCKBLICK

ZiB 2 History: 40 Jahre nach dem Rücktritt – die Ära Kreisky 13 Jahre war Bruno Kreisky (SPÖ) Bundeskanzler. In dem Rückblick auf diese Ära zu Wort kommen Weggefährtinnen und -gefährten wie seine Sekretärin Margit Schmidt oder Heinz Fischer, Historikerinnen sowie der frühere Bundeskanzler Franz Vranitzky. Armin Wolf interviewt Hannes Androsch, Finanzminister in der Ära Kreisky und dessen späterer Kontrahent, sowie den Kreisky-Biografen Christoph Kotanko. Bis 23.15, ORF 2

23.30 KOMÖDIE

Hotel Rock ’n’ Roll (A 2016, Michael Ostrowski, Helmut Köpping) Noch einmal geht die sympathische Losertruppe um Max (Michael Ostrowski), Jerry (Gerald Votava) und Mao (Pia Hierzegger) nicht ganz ausgegorenen Geschäftsideen nach und huldigt dem vereinenden Geist von Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll – dank einer unerwarteten Erbschaft dieses Mal in einem Hotel auf dem Land. Ostrowski inszenierte das Drehbuch von Michael Glawogger zusammen mit Helmut Köpping als durchgeknalltes Lustspiel. Bis 01.05, ORF 1