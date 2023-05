Die nächste Anpassung der Preise wird laut ÖBB frühestens im Sommer 2024 erfolgen. Foto: APA/dpa/Matthias Balk

Wien – Zugfahren wird mit Juni teurer. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) heben mit 11. Juni ihre Ticketpreise in der ersten und zweiten Klasse um 5,8 Prozent an, hieß es am Montag in einer Aussendung.

Das dynamische Preissystem bleibe bestehen, sprich: Je früher die Tickets gekauft werden, desto billiger sind sie. Die nächste Anpassung der Preise werde frühestens im Sommer 2024 erfolgen. Der Kostendruck mache die Erhöhung nötig, sie liege aber unter der Inflationsrate, so die ÖBB. (APA, 8.5.2023)