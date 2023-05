Klein ist auch für den STANDARD tätig. Silbernes Verdienstzeichen an Wolf Frank

Mit Goldenem Verdienstzeichen des Landes Wien ausgezeichnet: Rudi Klein. Foto: TOPPRESS Austria / Karl Schöndorfer

Wien – Der auch für den STANDARD tätige Comiczeichner und Karikaturist Rudi Klein hat am Montag von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien verliehen bekommen. Berühmt geworden sei Klein durch "seine Kreation des 'Lochgottes', der durch seine Fehler und Unzulänglichkeiten durchaus menschliche Züge trägt", erklärte Ludwig.



"Rudi Klein übte zwar im aufklärerischen Sinn stets Kritik an den Mächtigen und scheute dabei auch vor Tabubrüchen nicht zurück", so der Bürgermeister: "Mir gefällt aber seine eiserne Regel: 'Witz darf nicht auf Kosten von Schwachen gehen!'" Kaup-Hasler würdigte Klein für seine Fähigkeit, die Dinge auf ihre Essenz zu destillieren, in der Verknappung zum Wesentlichen und darin letztlich zur Güte einer Idee zu gelangen.

Das Silberne Verdienstzeichen des Landes Wien ging an Wolfgang Aufrichtig alias Wolf Frank, den Ludwig als "biologischen 68er" bezeichnete. Kaup-Hasler würdigte den Kabarettisten und Parodisten für seinen unvergleichlichen und unbeirrbaren Humor, den er zu seiner Lebensphilosophie gemacht hat und mit dem er in mehr als 30 Bühnenjahren gleichermaßen zu erfreuen wie zu verführen wusste. (red, 8.5.2023)