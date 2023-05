Der Cartoonist wurde im Rathaus für sein Werk geehrt. Seit den 1990ern veröffentlicht er seine Comicstrips und Zeichnungen in Medien wie dem STANDARD

Der Schöpfer des "Lochgotts". Foto: flu

Wien – Cartoonist und Karikaturist Rudi Klein ist mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien geehrt worden. Dem Schöpfer des "Lochgotts" wurde die Auszeichnung am Montag durch Bürgermeister Michael Ludwig und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (beide SPÖ) im Rathaus verliehen. Klein, Jahrgang 1951, veröffentlicht seit den 1990ern seine Comicstrips und Zeichnungen in Zeitungen und Magazinen wie "profil", "Falter", STANDARD oder "Süddeutsche Zeitung" sowie in Buchform.

"Rudi Klein übte zwar im aufklärerischen Sinn stets Kritik an den Mächtigen und scheute dabei auch vor Tabubrüchen nicht zurück", meinte das Stadtoberhaupt. "Mir gefällt aber seine eiserne Regel: 'Witz darf nicht auf Kosten von Schwachen gehen!'" Kaup-Hasler würdigte den "Meister des absurden Humors" für seine Fähigkeit, "die Dinge auf ihre Essenz zu destillieren, in der Verknappung zum Wesentlichen und darin letztlich zur Güte einer Idee zu gelangen".

Rudi Klein gilt als Tabubrecher. Sein Motto lautet trotzdem "Witz darf nicht auf Kosten von Schwachen gehen!" Foto: Rudi Klein

Zugleich wurde der Schauspieler Wolf Frank – geboren als Wolfgang Aufrichtig 1968 – mit dem Silbernen Verdienstzeichen bedacht. Ludwig erinnerte u.a. an Franks Stimmenparodien auf Ö3 und sein satirisches Doppelinterview "Helmut Zilk im Gespräch mit Helmut Zilk", durch das der frühere Radio-Wien-Moderator besonders populär geworden sei. (APA, 8.5.2023)