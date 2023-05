Durch divergierende Zeugenaussagen hatte erst Verwirrung geherrscht. Im Bild: die Polizei in der Nähe des Tatorts. Foto: APA/EVA MANHART

Nach einem tödlichen Schuss am Sonntag im Wiener Gemeindebezirk Simmering ist ein 38-Jähriger im Spital verstorben. Ein 34-Jähriger hatte ihn im Brustbereich angeschossen. Der Hintergrund dürfte laut der Polizei Wien eine Streitigkeit um Geld gewesen sein.

Der mutmaßliche Täter ergriff zunächst die Flucht. Die Polizei konnte ihn mithilfe der Spezialeinheit Cobra zwei Stunden nach der Tat in der Nähe festnehmen. Zuvor war eine Großfahndung im Gange. Auch die Tatwaffe ist mittlerweile sichergestellt worden. Zudem wurde die Lebensgefährtin des Opfers festgenommen, da nicht auszuschließen sei, dass diese in Zusammenhang mit der Tat steht. Sie wurde am Montag von der Polizei befragt.

Verwirrung

Das Opfer, ebenso wie der Täter laut Polizei ein iranischer Staatsbürger, soll in einem Geschäftslokal erschossen worden sein. Zuvor hatte durch divergierende Zeugenaussagen Verwirrung darüber geherrscht, ob auf offener Straße geschossen wurde.

Erst im Februar sorgte ein anderer Ermordungsdelikt mit Schusswaffe für Aufsehen: Der 43-jährige ehemalige ÖFB-Spieler Volker Kahramann wurde auf offener Straße, ebenso in Simmering, erschossen.

Handvoll Morde mit Schusswaffen

Morde mit Schusswaffen gab es in den vergangenen Jahren immer wieder. Im Vorjahr wurden acht Personen erschossen. Im Durchschnitt waren es in den vergangenen Jahren weniger als ein Dutzend Opfer.

Grundsätzlich unterscheidet das Waffengesetz zwischen verschiedenen Kategorien von Schusswaffen: Pistolen oder Revolver etwa dürfen nur mit einer Waffenbesitzkarte erworben werden. Schwerere Geschosse wie Pumpguns sind grundsätzlich verboten, Schusswaffen mit glattem oder gezogenem Lauf sind hingegen frei erwerbbar, müssen aber registriert werden. Insgesamt verfügen aktuell 240.000 Personen über Waffenbesitzkarten. 2020 waren es noch 208.000 Personen.

Mehr Schusswaffen im Umlauf

Die Nachfrage nach Schusswaffen sank im Vorjahr im Vergleich zu 2021 um mehr als 23 Prozent auf 68.100 Stück. Damit wurden 2022 um rund 20.700 Gewehre und Faustfeuerwaffen weniger verkauft als 2021. Das geht aus einer Marktstudie des Maktforschungsinstituts Branchenradar hervor. Hintergrund für den Absatzeinbruch sei die geringere Nachfrage im Jagdbereich. Lockdowns seien dafür genutzt worden, zu jagen. (muz, 8.5.2023)