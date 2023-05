Grafik: Fatih Aydogdu

Die Macht ...

Einbindung in Österreich relativ stark verankert

Im internationalen Vergleich ist die Studierendenvertretung in Österreich gesetzlich stark verankert und durch Pflichtbeiträge finanziell abgesichert. In vielen anderen Ländern, etwa Deutschland, gibt es erst gar kein Pendant zur Bundesvertretung und bloß einen Fleckerlteppich an lokalen Vertretungen. Die ÖH-Bundesvertretung entsendet stimmberechtigte Vertreter in hochschulrelevante Behörden und Einrichtungen, zum Beispiel in die Akkreditierungsstelle AQ Austria und den Forschungsfonds FWF.

An den Universitäten stellt die ÖH ein Drittel der Mitglieder des Senats, der über zahlreiche wichtige Fragen entscheidet – so beschließt er die Satzung der Uni und wählt Rektorskandidaten aus. Die Studienvertretungen sind in Kommissionen eingebunden, die zum Beispiel bei Studienplänen oder bei der Berufung von Professorinnen und Professoren mitsprechen dürfen.