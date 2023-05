PRO: Weiter nichts zu tun ist fatal

von Petra Stuiber

Handelsverband-Sprecher Rainer Will ist ein streitbarer Mann. Im ZiB 2-Interview vertrat er die Sache der Lebensmittelhändler sinngemäß so: Die Regierung habe in Pandemie und Energiekrise dem Handel nicht geholfen

– jetzt niedrigere Preise zu verlangen sei unfair und nicht machbar. Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer, argumentierte im Ö1-Morgenjournal ähnlich: Der Handel leide selbst an der Teuerung, für die Konsumentinnen und Konsumenten könne er gar nichts tun. Leider, bitte weitergehen und anderswo versuchen.

Als Lobbyist für ein Handels-Oligopol kann man sich bei einer Teuerungskrise natürlich ins Leo stellen. Als Politikerin oder Politiker darf man das nicht. Zwar lässt sich trefflich philosophieren, dass sich die Menschen, "verwöhnt" von den üppigen Corona-Hilfen im Gießkannen-Modus, zu sehr auf den "Nanny-Staat" verlassen, der uns das Leben in jeder Lage erleichtern soll.

Man muss aber die Fakten sehen. Die Inflation ist in Österreich höher als in anderen Staaten des Euroraums. Das ist zum Teil auch ein hausgemachtes Problem. Viele Menschen leiden, wenn der Wocheneinkauf um ein Drittel teurer ist als bisher; viele, darunter viele Junge, können sich die Mietwohnung kaum noch leisten – geschweige denn Eigentum anschaffen. Die Mittelschicht ächzt unter den Kosten, 200.000 Menschen im Land wohnen in absoluter Armut.

Diese Entwicklungen dürfen an der Politik nicht spurlos vorübergehen. Die Mittelschicht, seit Wirtschaftswunder-Zeiten die Säule des österreichischen Wohlstands, darf nicht wegbrechen. Das hat nämlich nicht "nur" ökonomische Folgen. Die vergangenen Landtagswahlen haben gezeigt, dass dies die politischen Ränder stärkt: die KPÖ, die sich wie eine Weltverbesserungs-NGO geriert, vor allem aber die FPÖ. Längst führen die Blauen in Umfragen, demnächst sind sie, nach Oberösterreich und Niederösterreich, auch in Salzburg mit an der Macht.

Umso unverständlicher ist es, dass die Regierung – ohnehin sehr verspätet – einen "Lebensmittelgipfel" einberuft, und das Ergebnis sind lediglich weitere Gespräche. Mehr war nicht möglich? Nicht einmal ein Minimalkompromiss? Das ist, freundlich formuliert, unprofessionell. So treibt man nicht nur die Preise weiter in die Höhe – sondern Herbert Kickl und der FPÖ Wählerinnen und Wähler in die Arme. (Petra Stuiber, 8.5.2023)