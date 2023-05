Das Goldene Dachl in Innsbruck ist einer von vielen touristischen Hotspots im Westen Österreichs. Foto: APA / Helmut Fohringer

Touristen sind immer die anderen. Trifft jemand auf Landsleute im Ausland, machen die allermeisten einen Bogen drumherum. Auf andere Nationalitäten trifft das in Österreich wohl im selben Maße zu. Dass jemand von sich aus sagt: "Ich bin Tourist, ich bin Touristin", geschieht selten genug, auch wenn jeder und jede irgendwann und irgendwo Tourist ist.

Dem Tourismus begegnen viele mit einer Art Hassliebe. Besonders dort, wo Touristen gehäuft auftreten, und das sind naturgemäß Destinationen, wo alle hinwollen, regt sich verstärkt Unmut von Menschen, die an diesen Orten arbeiten und wohnen.

Dieses Phänomen ist nicht auf Österreich beschränkt. Man denke an Touristen-Hotspots wie Barcelona, Amsterdam oder Venedig, die in den Touristenmassen unterzugehen drohen. In Österreich sieht man diese Gefahr da und dort auch, will aber vorbeugend Maßnahmen setzen, damit es idealerweise erst gar nicht zu Frust mit urlaubenden Gästen kommt.

Runder Tisch einberufen

Am Montag hat Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) zu einem runden Tisch geladen, um sich auf Basis einer jüngst fertig gewordenen Studie zur Tourismusakzeptanz in Österreich mit Experten und Expertinnen aus den Bundesländern, den Regionen, der Wissenschaft und dem Tourismusmarketing auszutauschen. Einhelliges Resümee: Gegen die Bevölkerung kann nicht Tourismus gemacht werden. Das heißt im Umkehrschluss: Die Bevölkerung soll noch mehr von den Vorteilen, die der Tourismus für sie persönlich hat, überzeugt und dürfe keinesfalls "überfahren" werden.

Nicht zuletzt seit Corona stehen mehr Menschen dem Tourismus skeptischer gegenüber als früher. Dazu mag beigetragen, dass der Tourismus durch die Diskussion über Arbeitskräftemangel und eingeschränkten Service aufgrund fehlender Köchinnen und Kellner nicht mehr als der Jobmotor wahrgenommen wird, der er einmal war. Die Tourismusakzeptanz in Österreich sei zwar noch immer hoch, zuletzt aber leicht gesunken, sagte Christian Bosch, Geschäftsführer von Marketmind, im Anschluss an den runden Tisch.

Starke Verbundenheit

Das Marktforschungsunternehmen hat im Auftrag des Tourismusstaatssekretariats zum dritten Mal in Folge die Tourismusakzeptanz in der österreichischen Bevölkerung erhoben. Dazu wurden im Vorjahr knapp 2500 repräsentativ ausgewählte Personen zwischen 15 und 75 Jahren um ihre Einschätzung gebeten. Um saisonale Einflüsse zu minimieren, erfolgten die Interviews gleichmäßig über das ganze Jahr verteilt. 37 Prozent der Befragten gaben an, sich mit dem Tourismus in Österreich persönlich stark bis ziemlich stark zu identifizieren. 2020 und 2021 war dieser Wert etwas höher. Acht von zehn bewerten aber auch das Image von Österreichs Tourismus im In- wie im Ausland als überwiegend gut.

Um die Akzeptanz des Tourismus zu quantifizieren, hat Marketmind einen Index kreiert, der sich aus vier Indikatoren zusammensetzt: Einstellung zum Tourismus, Gesamteindruck vom Tourismus, die Wichtigkeit des Tourismus für die österreichische Wirtschaft sowie die Identifikation mit dem Tourismus im Land. Während in den Vorjahren jeweils 78 von 100 Punkten erreicht wurden, belief sich der Wert für 2022 auf 76 Punkte.

Dinge ernst nehmen

Der Rückgang liege zwar in der statistischen Schwankungsbreite, sagte Studienautor Bosch. Man sollte dies aber nicht auf die leichte Schulter nehmen, zumal die leichten Rückgänge gerade in jenen Regionen zu beobachten seien, die eine höhere Tourismusintensität haben.

Der wichtigste Hebel, um die Akzeptanz in der Bevölkerung hoch zu halten, sei die Botschaft, dass der Tourismus zur Stärkung der Wirtschaft vor allem auch in den ländlichen Regionen beitrage und dass es viele Annehmlichkeiten, die der einheimischen Bevölkerung zugutekommen, ohne Tourismus nicht gäbe, sagte Staatssekretärin Kraus-Winkler.

Mythen und Fakten

Dem pflichtete Tirols Tourismuslandesrat Mario Gerber (ÖVP) bei, der zudem verstärkt Mythen von Fakten trennen will. "Beispiel Verkehr: Nur acht Prozent sind bei uns in Tirol touristisch bedingt; die Bevölkerung glaubt aber, 80 bis 90 Prozent des Verkehrs geht auf den Tourismus zurück", sagte Gerber. Mit Kritikern aus dem Alpenverein oder den Naturfreunden soll ein offener Dialog gepflegt werden. Erste Treffen hätten das gegenseitige Verständnis gefördert. (Günther Strobl, 9.5.2023)