40 Prozent der Tiroler Schulen werden von weniger als 50 Kindern besucht. In Vögelsberg steht die kleinste Einrichtung Nordtirols. Hier lernen sieben Kinder in vier Schulstufen gemeinsam. Ein Besuch in der Mehrstufenklasse

Eine Erwachsene, sieben Kinder: Lehrerin Laura hat für jedes Kind in Nordtirols kleinster Volksschule einen eigenen Wochenplan. Foto: Anna Tratter

Es ist ein warmer Frühlingsmorgen nahe Wattens in Tirol. Lachend rennen fünf Buben und ein Mädchen auf ein gepflegtes, äußerlich aber recht unscheinbares Gebäude zu. Nur die quietschgrünen Fensterrahmen lassen vermuten, dass es sich um kein Büro oder Wohnhaus handelt. Nur wenige Augenblicke zuvor sind die Kinder wie bunte Gummibärchen aus ihrem Schulbus, einem schwarzen VW-Multivan, gesprungen. Willkommen in der Volksschule Vögelsberg, der kleinsten Schule Nordtirols.

Bauklötze und Grundschulfächer

Beim Betreten des Schulgebäudes fallen als Erstes die unzähligen Holzbauklötze ins Auge, die im gesamten Vorraum verteilt sind. Noch vor Unterrichtsbeginn spielen die anwesenden Schulkinder, deren Namen nicht in der Zeitung stehen sollen, ihr Lieblingsspiel. Nennen wir sie: Alexander, Leon, Robert, Lorenz, Christian und Tabea. Sie bauen an diesem Vormittag einmal mehr eine Stadt. Neben einem Krankenhaus, einer Polizeistation und einer Baufirma haben die Kinder auch an eine Schule gedacht. Tabea erklärt: "Hier ist das Lehrerpult und da die Tafel. Dahinter die Tische für die Schüler!" Dass die Bauklotzschule ungefähr dreimal so viele Sitzplätze aufweist wie ihre eigene Schule, scheint sie nicht zu stören.

Eine Schulglocke gibt es in der Volksschule Vögelsberg nicht. Als Lehrerin Laura pünktlich um 7.45 Uhr zum Unterricht ruft, folgen die zwischen sechs und zehn Jahre alten Kinder ihrer Bitte prompt. Der Alltag in der Minischule beginnt mit dem Überprüfen der Anwesenheitsliste – Ordnung muss sein. Die siebenköpfige Klasse zählt heute einen Schüler weniger. Dann beginnt der Unterricht. Am Vögelsberg werden alle Grundschulfächer gelehrt: Deutsch, Mathematik, Englisch, Sachunterricht und Religion. Sogar einen eigenen Werkraum und Turnsaal gibt es. Die Tische sind zu einer Lerninsel geformt. Trennwände sorgen für mehr Ruhe.

Die Volksschule Vögelsberg. Foto: Anna Tratter

Fächerübergreifender Wochenplan

Dass alle still an ihrem Platz sitzen, kommt jedoch nur selten vor. Jedes Kind hat einen fächerübergreifenden Wochenplan, den es in seinem eigenen Tempo abarbeitet. In diesem Schuljahr ist die Klasse besonders klein. Erst im September kommen wieder neue Kinder dazu. Trotzdem sind bei sieben Schülerinnen und Schülern alle vier Schulstufen vertreten.

Erstklässler Christian ist aktuell der Jüngste der Gruppe. Er sitzt am Computer und löst Rechenaufgaben. Die beiden Viertklässler Alexander und Leon kleben aus Zeitungspapier eine einen Quadratmeter große Fläche zusammen. Sie wollen damit später die Größe des Werkraums ausmessen. Lehrerin Laura ist bei Fragen schnell zur Stelle: "Ich muss immer im Kopf behalten, wer welche Materialien wann braucht." Da bleibt keine Zeit, um mal am Lehrerpult zu sitzen und etwas zu korrigieren. "Ich bin immer und überall gefragt. Wir sind halt wie eine Großfamilie." Hat ein Kind mit einem bestimmten Fach oder Thema Probleme, passt die junge Lehrerin den Wochenplan einfach individuell an.

"Was heißt noch mal Hirnkastl auf Hochdeutsch?"

Tabea ist in diesem Schuljahr das einzige Mädchen. Die Mutter der Neunjährigen hatte anfangs Bedenken, dass ihre Tochter eine Freundin vermissen könnte. Tabea hingegen hat über diese Situation keine Minute nachgedacht. Gerade schreibt sie einen Aufsatz über ihre Wunschmaschine: Die Drittklässlerin wünscht sich einen Putzroboter, damit sie nie wieder ihr Kinderzimmer aufräumen muss. Aus dem Kopf des Roboters soll ein langer Staubsaugerschlauch ragen. Plötzlich ruft sie in die Klasse: "Was heißt noch mal Hirnkastl auf Hochdeutsch?" Robert ist sofort zur Stelle und rät ihr grinsend: "Schreib einfach Oberstübchen!" Alle lachen.

Die Kinder sehen sich als Einheit und helfen sich gegenseitig, spielen und lernen gemeinsam – unabhängig von Geschlecht und Alter. Einen Vorteil, den Tabea hat, erkennen die Burschen allerdings neidlos an: Für das Mädchen gibt es keine Wartezeiten vor der Toilette, während sie sich eine Kabine teilen müssen.

Die Trennwände sollen für mehr Konzentration sorgen. Foto: Anna Tratter

Fehlender Nachwuchs

40 Prozent der Tiroler Schulen haben weniger als 50 Schülerinnen und Schüler. Vier Schulstufen in einer Klasse sind aber auch dort eine Seltenheit. Aktuell existieren zehn Kleinschulen, in denen weniger als zehn Kinder unterrichtet werden. Einzelne mussten in den vergangenen Jahren schließen – es hatten sich schlichtweg zu wenige Kinder angemeldet.

In den Augen von Andrea Raggl, Schulforscherin an der Pädagogischen Hochschule Tirol, besteht politisch aber großes Interesse, kleine Schulen in der Region zu erhalten: "Das bringt die geografische Beschaffenheit Tirols ganz einfach mit sich." Kleinschulen existieren traditionell vor allem in abgelegenen Gemeinden. "Sie genießen großen Rückhalt in der Bevölkerung. Deshalb will kein Bürgermeister eine Schulschließung verantworten", sagt Raggl zum STANDARD. Dennoch: Das Lernen in einer Miniklasse ist nicht automatisch idyllisch. Dörfliche Konflikte – zum Beispiel zwischen Familien – enden nicht an der Schultür.

Keine Lust auf Schulwechsel

An diesem Tag ist jedenfalls alles gut. Die Schulverwaltung in Wattens hat den Kindern warme Leberkässemmeln für alle spendiert. Alexander hat drei geschafft – auf so eine Jause könnte er in den Schulen der Stadt zugegebenermaßen lange warten.

Irgendwann kommt allerdings trotzdem der Tag, an dem auch die Kinder vom Vögelsberg in eine weiterführende Schule wechseln müssen. "Wahrscheinlich werde ich mich dort erst mal verlaufen", befürchtet Leon. Für Alexander steht fest: "Ich bleibe hier!" (Anna Tratter, 9.5.2023)