Sie sollen den Propheten Mohammed online beleidigt haben, außerdem bringt das Regime sie mit einer Koranverbrennung in Verbindung

Irans geistliches Oberhaupt: Ayatollah Ali Khamenei. Foto: EPA

Teheran – Im Iran sind zwei Männer wegen des Vorwurfs der Blasphemie hingerichtet worden. Das gab die Justizbehörde Mizan am Montag auf ihrem Webportal bekannt. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenseite Irna wurden die Angeklagten frühmorgens gehängt.

Die Justiz hatte den Männern namens Yousef Mehrdad und Sadrollah Fazeli Zare vorgeworfen, unter anderem in einem Telegram-Kanal "gotteslästerliche Beleidigungen" gegen den Islam und den Propheten Mohammed verbreitet zu haben. Auch sollen die Angeklagten Kontakt zu antireligiösen Netzwerken gehabt haben. Die Justizbehörde Mizan erwähnt zudem ein Video über eine Koranverbrennung auf dem Handy Mehrdads.

199 Gefangene hingerichtet

Über die beiden Hingerichteten teilte die Menschenrechtsorganisation Hengaw am Montag auf ihrer Webseite mit, dass Mehrdad und Zare bereits 2020 verhaftet worden waren. Demnach hinterlässt Mehrdad seine Frau und drei Kinder. Wie Hengaw erst vor wenigen Tagen meldete, wurden im Iran in diesem Jahr bereits 199 Gefangene hingerichtet. Hinrichtungen wegen Blasphemie werden in dem von schiitischen Geistlichen beherrschten Land jedoch nur sehr selten vollzogen. (APA, 8.5.2023)