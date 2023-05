Das israelische Militär hat in einer Erklärung mitgeteilt, dass es Ziele des Islamischen Jihad in Gaza getroffen hat. Foto: REUTERS/MOHAMMED SALEM

Gaza – Israel hat drei ranghohe Mitglieder der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad im Gazastreifen gezielt getötet. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums kamen bei den Luftangriffen in der Stadt Gaza und in Rafah 13 Menschen ums Leben, darunter Frauen und Kinder. Rund 20 weitere seien verletzt worden.

Der massive Angriff kam überraschend, denn seit knapp einer Woche herrscht eigentlich Waffenruhe. Die israelische Armee bestätigte die Operation "Schild und Pfeil": Sie habe sich gegen drei Anführer des Islamischen Jihad – der zweitstärksten bewaffneten Gruppe in der von der Hamas beherrschten Küstenenklave – gerichtet. Man habe die drei Akteure getötet.

Es handle sich um Khalil Bahitini, einen Kommandeur im nördlichen Teil des Gazastreifens, der für die jüngsten Raketenangriffe auf Israel verantwortlich gewesen sei, Jahed Ahnam, Leiter des Militärrats, sowie um Tarek Azaldin, der Anschläge im Westjordanland koordiniert habe. Außerdem seien Waffenfabriken zur Herstellung von Raketen in Khan Yunis sowie weitere Einrichtungen des Jihad angegriffen worden, so die israelische Armee.

Angriffe trafen zwei Gebäude

Laut palästinensischen Quellen und Augenzeugen trafen Dienstagfrüh israelische Drohnen zwei Gebäude, die dem Islamischen Jihad gehörten, in den Städten Gaza und Rafah. Beide Gebäude seien schwer beschädigt worden und würden brennen, hieß es.

Die Zivilbevölkerung im Süden Israels wurde angewiesen, bis Mittwoch in der Nähe eines ausgewiesenen Schutzraums zu bleiben. Die Grenzübergänge zum Gazastreifen wurden nach Medienberichten geschlossen, auch Schulen blieben geschlossen. Der Zugverkehr in die Grenzstadt Sderot wurde in Erwartung möglicher Gegenangriffe gestoppt. Die israelische Nachrichtenseite ynet berichtete, Israel habe der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas die Botschaft übermittelt, sie sei "nicht im Visier".

Mögliche Mobilisierung von Reservisten

Der israelische Armeesprecher Richard Hecht sagte während eines Gesprächs mit Journalisten, insgesamt seien 40 Flugzeuge an den Angriffen beteiligt gewesen. Die Armee habe ihre Ziele erreicht. Das Verteidigungsministerium habe das Militär allerdings angewiesen, sich auf die mögliche Mobilisierung von Reservisten vorzubereiten.

Zu dem Tod von Frauen und Kindern sagte Hecht, man prüfe die Berichte. "Wir zielten auf die Terroristen ab. Falls es einige tragische Todesfälle gab, werden wir das prüfen." Die Angriffe seien seit vergangener Woche geplant gewesen. Zu der Frage möglicher Vergeltungsangriffe aus dem Gazastreifen und vielleicht auch aus den nördlichen Nachbarländern Libanon und Syrien sagte Hecht, man sei "an allen Schauplätzen" bereit. "Wir hoffen, dass dies so schnell wie möglich beendet ist."

Zuvor Raketenbeschuss auf Israel

In der vergangenen Woche hatten militante Palästinenser im Gazastreifen nach dem Tod eines palästinensischen Häftlings laut der Armee dutzende Raketen und mehrere Granaten auf Israel abgefeuert. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt.

Hintergrund der jüngsten Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern ist der Tod von Khader Adnan. Vor einer Woche war das hochrangige Mitglied des Islamischen Jihad nach fast drei Monaten Hungerstreik in israelischer Haft gestorben. Mehrere militante Palästinenserorganisationen im Gazastreifen hatten Vergeltung angekündigt. Adnan war laut der Gefängnisbehörde wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in einer Terrororganisation sowie Unterstützung von Terror und Hetze inhaftiert gewesen.

Militäreinsatz in Nablus

Bei einem israelischen Militäreinsatz in Nablus im Westjordanland sind palästinensischen Angaben zufolge rund ein Dutzend Palästinenser durch Schüsse verletzt worden. Darunter sei auch ein 14-Jähriger, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Dienstag in Ramallah mit. Er sei mit einer Schussverletzung in der Brust ins Krankenhaus gekommen. Sein Zustand sei stabil. Nach Angaben des palästinensischen Rettungsdiensts Roter Halbmond wurden 12 Palästinenser durch Schüsse oder Gummigeschosse getroffen. Zudem seien rund 75 Menschen durch Tränengas verletzt worden.

Nach Angaben des israelischen Militärs wurden während des Einsatzes in Nablus zwei Terrorverdächtige festgenommen. Dabei sei es zu Konfrontationen mit Palästinensern gekommen. Demnach wurden Steine auf Soldaten geworfen sowie in Richtung der Einsatzkräfte geschossen. Diese hätten "mit Mitteln zur Auflösung der Unruhen und mit scharfer Munition reagiert", hieß es von der Armee. Nablus gilt als eine Hochburg militanter Palästinenser. Am Donnerstag wurden dort bei einem Militäreinsatz drei Mitglieder islamistischen Palästinenserorganisation Hamas getötet. Sie sollen einen tödlichen Anschlag auf drei israelische Frauen im vergangenen Monat verübt haben. (APA, red, 9.5.2023)