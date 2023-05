Mitte März kam es in der Brigittenau bei der U6-Station Jägerstraße zu einer Vergewaltigung. Foto: APA/KLAUS TITZER

Wien – Fast drei Wochen nach dem tödlichen Machetenangriff in Wien-Brigittenau auf einen 31-Jährigen schweigt der Verdächtige weiter. Indessen versucht man bei der Bezirksvertretung zu beruhigen. "Wir bekommen seither nahezu täglich E-Mails und Anrufe", sagte Bezirksvorsteher Hannes Derfler (SPÖ) der APA. Seither sei man in der Bezirksvertretung vor allem damit beschäftigt, Sorgen und Ängste zu nehmen. "Pauschalverurteilungen halte ich aber für falsch."

"Man muss dazusagen, dass es sich um den den zweiten Fall handelt innerhalb kurzer Zeit, der von der Grauslichkeit und Verwerflichkeit her durchaus für Schlagzeilen geeignet war", sagte Derfler in Anspielung auf eine Vergewaltigung Mitte März bei der U6-Station Jägerstraße. Dort kam es auch vor fast drei Wochen zu dem Machetenangriff auf einen Algerier. "Wir müssen zuhören, aufklären, unbedingt ernst nehmen, aber auch Angst nehmen. Solange wir das aus tiefster Überzeugung und mit hoher Empathie tun, können wir der Bezirksbevölkerung bei ihrem Unbehagen zur Seite stehen." Es sei der falsche Ansatz, nun ganze Bevölkerungsgruppen zu kriminalisieren, so Derfler.

Bezirksvorsteher wünscht sich mehr Polizeipräsenz

Die Situation rund um Drogendealer entlang der U6-Strecke sei ihm bekannt. Man vertraue hier jedoch auf die Arbeit der Polizei. Derfler verweist hingegen auf die seit langem bestehende Forderung der Bezirksvertretung nach mehr Beamten und Beamtinnen für die Brigittenau. "Zur Erhöhung des subjektiven Sicherheitsempfindens der Bevölkerung wäre mehr sichtbare Polizeipräsenz wünschenswert", so der Bezirksvorsteher. "Uns sagt die Polizei, dass sie ein Personalproblem haben. Aber ihre Vorgesetzten tun nichts", so Derfler – auch wenn sich die Situation durch die Einführung der Grätzelpolizei verbessert habe.

Laut Zahlen der Wiener Polizei kam es im vergangenen Jahr zu 846 Gewaltdelikten gegen Leib und Leben in der Brigittenau. "Ein Vergleich der Bezirke wäre nicht aussagekräftig, da aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten wie zum Beispiel Lokalitäten, U-Bahnen, Parkanlagen oder Wohngegenden auch die Deliktfelder andere sind", heißt es aus der Landespolizeidirektion dazu.

Laut Polizei keine Gefahr für Bevölkerung

Die Exekutive betonte bereits vergangene Woche, dass für die Bevölkerung von keiner Gefahr auszugehen sei. "Wir gehen derzeit von einem Delikt im Drogenmilieu aus, womöglich zwischen rivalisierenden Banden oder innerhalb einer organisierten Bande als eine Art Bestrafung", so Sprecher Philipp Haßlinger. "Diese Banden haben keinerlei Nutzen daraus, ihre 'Kundschaft' – die Bevölkerung – zu bedrohen, zu verunsichern oder gar physisch anzugreifen. Sie betreiben ihr Drogengeschäft nach betriebswirtschaftlichen Grundlagen, dazu gehören auch Angebot und Nachfrage und ein kundenorientiertes Geschäftsmodell." Es bestehe jedoch kein Zusammenhang mit dem Bezirk.

Aktuell deutet die Spurenlage in dem Machetenfall darauf hin, dass ein Teil der Täter aus Frankreich angereist ist. Der 24-Jährige, der als mutmaßlicher Tatbeteiligter in U-Haft sitzt und weiter schweigt, hatte zuletzt in Frankreich gelebt und war illegal nach Österreich eingereist. Seine Ehefrau befindet sich in Frankreich. Derzeit gehen die Kriminalisten davon aus, dass einzelne Verdächtige nach Nordafrika oder Frankreich geflüchtet sein könnten. (APA, 9.5.2023)