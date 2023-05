Die Schilderungen des dringend Tatverdächtigen stimmen laut Ermittelnden mit dem Ergebnis der Obduktion überein. Foto: APA/ZEITUNGSFOTO.AT

Zirl – Im Fall eines 35-jährigen Klein-Lkw-Fahrers, der Sonntagfrüh tot auf einem Tiroler Autobahnparkplatz entdeckt worden war, hat der verdächtige 36-Jährige die Tat gestanden. Die beiden polnischen Staatsbürger waren stark alkoholisiert in Streit geraten. Der Beschuldigte habe angegeben, dass er zunächst vom Opfer geschlagen worden sei und sich dann zur Wehr gesetzt habe, indem er dem 35-Jährigen mit einem Messer mehrere Stiche zufügte.

Sowohl das Opfer als auch der Tatverdächtige, beide Fahrer von Klein-Lkws, begaben sich nach dem Streit auf dem Autobahnparkplatz Zirl-Inzing (Bezirk Innsbruck-Land) in ihre Fahrzeuge, wobei der 35-Jährige schließlich an den Folgen der Verletzungen starb, teilte das Tiroler Landeskriminalamt am Dienstag mit.

Grund für Streit unklar

Der Beschuldigte erklärte in seiner Vernehmung Montagabend, dass er dort dann eingeschlafen sei. Sonntagfrüh wurde der Mann schließlich mit blutverschmierter Kleidung entdeckt. Die Leiche war wiederum von Einsatzkräften bei offener Fahrzeugtür in dessen Wagen gefunden worden.

Der genaue Grund für den Streit war vorerst unklar. Auch der Verdächtige machte darüber keine Angaben, so die Ermittler. Die Schilderungen des dringend Tatverdächtigen würden jedenfalls auch mit dem Ergebnis der Obduktion übereinstimmen, hieß es. Das Opfer hatte Stichverletzungen am Oberkörper aufgewiesen.

Indes wurde laut den Ermittlern auch die Tatwaffe gefunden, und zwar bei einem weiteren Absuchen des Tatorts. Es handelt sich um ein Klappmesser. (APA, red, 9.5.2023)