Im Sommer ist der Balkon wie ein zusätzliches Zimmer. Wie nützen Sie ihn, und warum bedeuten Ihnen diese paar Quadratmeter so viel?

Es wird wärmer, und die Menschen zieht es wieder vermehrt nach draußen. Aber neben Arbeit und Haushalt ist die Zeit oft beschränkt, die man im Park und in der Natur verbringen kann. Umso besser, wenn man über eine Freifläche bei seiner Wohnung verfügt. Schon die kleinen Klopfbalkone lassen bei geöffneten Türen das Leben von draußen in die Wohnung dringen und die eigenen vier Wände offener und freundlicher wirken.

Kaffee trinken auf dem Balkon, was gibt es Besseres? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/miljko

Noch besser sind natürlich Balkone, Loggien oder Terrassen, die auch ordentlich Platz bieten, um Blumen, Kräuter und anderes Grünzeug zu pflanzen, draußen zu arbeiten, essen und fast die ganze Sommerzeit dort zu verbringen. Diese paar Quadratmeter werden im Sommer zu einem zusätzlichen Zimmer, wo man beinahe alles macht. Selbst als Schlafmöglichkeit bei sehr heißen Nächten kann dieser etwas Abkühlung bieten.

Draußen sein und doch zu Hause – die perfekte Symbiose. Am Abend ein Glas Wein genießen, während die Sonne untergeht, oder das Abendessen grillen – auf dem Balkon ist alles möglich, und manchmal fühlt es sich auch etwas an wie Urlaub. Aber für viele Menschen bleibt er ein Sehnsuchtsort, denn gerade bei Altbauwohnungen sind selten Balkone dabei, und meist sind Wohnungen mit Freiflächen auch teurer. Dann träumt man eben davon und was man alles machen könnte, hätte man nur einen Balkon.

Haben Sie einen Balkon?

Wie nutzen Sie diesen? Wünschen Sie sich eine Freifläche bei Ihrer Wohnung, oder finden Sie Terrassen, Loggien oder Balkone überbewertet? Was verbinden Sie mit einem Balkon, und warum weckt er bei Ihnen positive Gefühle? Berichten Sie im Forum! (wohl, 9.5.2023)