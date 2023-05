In der "ZiB 2" diskutierten zwei Expertinnen über die wildgewordene Inflation

Die Volkswirtin und Gewerkschafterin Helene Schuberth (links) und die Direktorin des Wirtschaftsforschungsinstituts Eco Austria, Monika Köppl-Turyna, waren zu Gast bei Armin Wolf in der "ZiB 2". Screenshot: tvthek.orf.at

Warum wachsen die Preise eiffelturmartig? Ja, wildgewordene Inflation! Die Mechanismen der Preisbildung sind allerdings komplex. Auch der Lebensmittelgipfel der Regierung blieb eher ergebnisleer, bis auf den Vorsatz, weiter zu debattieren. In der "ZiB 2" diskutieren zwei Expertinnen. Monika Köppl-Turyna vom Institut Eco Austria sieht Energie und Gastro als Treiber der Inflation, Lebensmittel gar nicht so sehr. Mehrwertsteuer zu senken würde insofern nicht viel bringen. Volkswirtin und Gewerkschafterin Helene Schuberth ist gegenteiliger Meinung. Mehrwertsteuer runter wäre entscheidend! Sechs Prozent der Bevölkerung könnten sich "nicht mehr angemessen ernähren". Verfehltes Krisenmanagement der Regierung!

Der von Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) organisierte Lebensmittelgipfel ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Nun werde es weitere Beratungen zu den hohen Lebensmittelpreisen geben. Zu Gast im Studio sind die Direktorin des Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria, Monika Köppl-Turyna, und die Volkswirtin und Gewerkschafterin Helene Schuberth. ORF

Armin Wolf bringt die "Gierflation" in das gesittete Gespräch. Es geht dabei um jenen Vorgang, bei dem im Windschatten der Inflation zwecks Profitmaximierung Preise noch mehr erhöht werden. Schuberth glaubt an dieses Phänomen, Köppl-Turyna nicht. Die Gier der Unternehmen sei nicht für die Preise verantwortlich – es sind die kaufenden Kunden! Sie trieben die Inflation durch ihre hohe Nachfrage an. Schließlich seien die Realausgaben nun höher als vor Corona, auch die Realeinkommen seien ja gestiegen, findet Köppl-Turyna.

Schuberth kann da nicht mehr ruhig mit. Empirisch sei das nicht belegbar. Mit Beginn des Inflationsanstiegs sei es – im Gegenteil – zum Einbruch des realen Konsumwachstums und zu Reallohnverlusten gekommen. Verwirrend alles. Ökonomische Weltanschauungen prallten aufeinander, und der Beobachter ahnte, warum der Lebensmittelgipfel ergebnisleer geblieben war. (Ljubiša Tošić, 9.5.2023)