Haben Sie das auch schon einmal erlebt? Gerade gelandet, stehen Sie an der Gepäckausgabe. Alle Koffer kommen aufs Band, nur Ihrer ist nicht dabei. Also auf zum Lost-Luggage-Schalter Ihrer Fluglinie oder Ihres Abfertigers. Dort heißt es zunächst einmal warten. Dann wird ein Report erstellt, im günstigsten Fall erzählt man Ihnen, das Gepäckstück wäre irgendwo lokalisiert und würde spätestens morgen nach Hause bzw. ins Hotel zugestellt werden. Im ungünstigen Fall versichert man Ihnen, man werde sich darum kümmern und Sie verständigen. Das kann dauern.

Was jetzt? Die Zeiten, als man von der Fluglinie noch eine Tasche mit Toiletteartikeln, Basiskleidungsstücken und einer Entschuldigung in die Hand gedrückt bekommen hat, sind längst vorbei. Also muss man, sofern die Gepäckverspätung mehr als drei Stunden beträgt, selber kaufen, was unbedingt nötig ist, wobei das Wörtchen "unbedingt" zu beachten ist, denn es besteht Schadensminderungspflicht. "Getätigte Einkäufe sollen zur Überbrückung dienen", heißt es bei Austrian, die Kosten sind daher möglichst gering zu halten. Bei Kleidungsstücken und Gebrauchsartikeln ersetzt die Fluglinie nur bis zu 50 Prozent, denn man könne die Artikel ja weiterverwenden.

Was sind "Sonderziehungsrechte"?

Die maximalen Kosten dürfen ca. 1.600 Euro nicht übersteigen, wobei die Dauer der Gepäckverspätung natürlich eine Rolle spielt (geregelt im Montrealer Übereinkommen 1999, das die maximale Haftung in sogenannten Sonderziehungsrechten angibt, das sind derzeit 1.288 SZR, umgerechnet ca. 1.600 Euro). Teurere Gepäcksinhalte sind extra zu versichern.

Sonderziehungsrechte sind ein kompliziertes Konstrukt des Internationalen Währungsfonds, das den Mitgliedern – auch Fluglinien – erlaubt, zusätzliche Liquidität unabhängig von der Ausgangswährung über ein Reserveguthaben vom IWF zu erhalten. Welche Vorteile sich daraus ergeben und warum Erstattungen für Schäden oder Verspätungen des Gepäcks nicht einfach in US-Dollar oder Euro von Versicherungen bezahlt werden, erschließt sich dem Kunden nicht und wird auch von Experten nicht schlüssig erklärt.

Private Reiseversicherungen oder Kreditkarten erstatten meist mehr, oft bis zu 2.500 Euro. Bei Kreditkartenversicherungen muss aber ein Großteil der Reise mit der Karte bezahlt worden sein. Bei Pauschalreisen kriegt man das leicht hin, bei privat zusammengestellten Reisen mit zahlreichen Ausgabenpositionen wird's schwierig. Es folgt ein umständlicher Einreichungsprozess, natürlich mit allen Rechnungen, Erklärungen und vor allem dem Gepäckaufgabeabschnitt. Bei Ankünften am Heimatort gibt es keine Entschädigungen. Auch Beschädigungen am Gepäck sind in der Montrealer Verordnung geregelt.

Verloren geht fast nichts

Ein Trost: In den allermeisten Fällen sieht man sein Gepäckstück wieder, Verluste sind extrem selten und auch nicht wirklich erklärlich, denn ein Koffer wird (zumindest bei modernen Gepäcksortierungen) auf seiner Reise von der Abgabe bis zum Flieger dutzende Male gescannt – Fehlleitungen sollten also auffallen und können manuell korrigiert werden. Kriminelle Handlungen sind natürlich möglich, aber in Europa doch sehr selten. Zusätzlich zum fast unverwüstlichen "luggage tag" werden zur Sicherheit noch ein bis zwei Sticker mit Barcodes am Koffer angeklebt.

Verspätungen des Gepäcks kommen allerdings vor, in manchen Fällen sind sie sogar vorhersehbar: Bei Umsteigeverbindungen ist die Gefahr, dass ein Gepäckstück nicht rechtzeitig umgeladen wird, natürlich größer als bei Direktflügen. Und wenn man Umsteigeflüge mit einer sehr kurzen Transferzeit von 30 bis 40 Minuten gebucht hat, steigt das Risiko nochmals.

Bei Ankunftsverspätungen am Umsteigeort wird Passagieren manchmal ein besonders rascher "ramp transfer" angeboten: Ein Kleinbus erwartet die Reisenden an der Flugzeugtüre und bringt sie ohne Umweg über das Terminal zum abflugbereiten Anschlussflug. So erfreulich dieser rasche Service ist, sein Gepäck kann man dabei getrost vergessen – das kommt sicher nicht so schnell mit.

In letzter Minute

Wer es besonders cool findet, eine Minute vor Check-in-Schluss noch am Schalter zu erscheinen, um seinen Koffer abzugeben, könnte unter ungünstigen Umständen allein ankommen – ohne Gepäck. Denn wenn der Flieger an einer weit entfernten Position parkt, erreicht der oder die Reisende zwar mit hängender Zunge das Gate, das Gepäck kommt aber möglicherweise erst mit dem nächsten Flug nach. Austrian Airlines betonen, dass sie zumindest in Wien mit eigenem Handling auch in solchen Fällen für das Gepäck garantieren, an anderen Zielorten hätten sie diesen Einfluss nicht.

Bei Maschinen, die mit Passagieren und Fracht voll ausgebucht sind, könnte aus Gewichtsgründen das eine oder andere Gepäckstück ebenfalls liegen bleiben und nachgeliefert werden. Auch hier meinen Austrian zwar, dass "das Gepäck der Passagiere priorisiert" werde, schränkt aber ein, dass es Destinationen gebe, bei denen es "zu zusätzlichen Gewichtsbeschränkungen" komme.

Personalmangel ist auch ein Thema

Das kann bei voll gebuchten Maschinen und sehr kurzen Start- und Landebahnen am Zielort vorkommen – kleinere griechische Inseln mit kürzeren Landebahnen sind heiße Kandidaten für derartige Beschränkungen (wobei es aber auch auf das eingesetzte Gerät ankommt).

Ein großes Problem ist der Personalmangel, wobei mache Flughäfen in Europa in letzter Zeit besonders negativ aufgefallen sind. Vor allem in Heathrow, Amsterdam, Düsseldorf, Frankfurt und anderen wurden während der Pandemie Kündigungen ausgesprochen, und das Personal kehrte später nicht mehr zurück. In Österreich konnte man die Arbeitskräfte mit Kurzarbeit im Betrieb halten.

Bei zu wenig Personal wurde mancherorts das Gepäck einfach nicht verladen, einige Flieger hoben zwar mit Passagieren, aber mit wenigen oder keinen Gepäckstücken ab. Oder das Gegenteil: Passagiere mussten extrem lange an der Sicherheitskontrolle warten, und der Flieger flog ohne sie ab, allerdings mit deren Gepäck, weil zum Ausladen keine Zeit mehr war. Eigentlich sollte ein Gepäcktransport ohne dazugehörige Passagiere nicht vorkommen. Ob es diesen Sommer besser läuft?

Querpacken

Verspätetes Gepäck wird in der Regel zuverlässig zum angegebenen Hotel geliefert. Wenn Sie aber ohne feste Hotelbuchung reisen, haben Sie ein Problem. Da bleibt dann nur die Selbstabholung am Flughafen.

Neben der Vermeidung kurzer Umsteigzeiten kann man als Passagier aber noch etwas dazu beitragen, damit das Urlaubsvergnügen bei Kofferverspätungen nur mäßig beeinträchtigt wird: Wenn man zu zweit verreist und auf zwei Koffer verteilt packt, ist das Risiko gleich nochmals minimiert. Das Allerwichtigste sollte ohnehin im Handgepäck sein. Eine Packliste ist im Reklamationsfall hilfreich.

Manchen Passagieren ist die Gepäckaufgabe sowieso zuwider und sie reisen lieber nur mit Handgepäck in der Kabine. Das geht zwar Mitreisenden auf die Nerven, weil die Ablagefächer im Nu voll sind, man kann aber am Ankunftsort locker 30 bis 60 Minuten Zeit sparen, die andere wartend am Band verbringen. (Wolfgang Ludwig, 10.5.2023)