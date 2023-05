Beamtinnen und Beamte der Spezialeinheit Cobra, der Schnellen Reaktionskräfte und der Verhandlungsgruppe Süd wurden zum Einsatz in Straden gerufen.

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Straden – Eine der beiden Frauen, die am Montag in einem Mehrparteienhaus im südsteirischen Straden durch Schüsse verletzt worden sind, schwebte in Lebensgefahr. Laut Polizei wurde in dem Nachbarschaftsstreit aus nächster Nähe mit einer Schrotflinte geschossen. Eine 52-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt, eine 61-Jährige erlitt einen Streifschuss. Der Verdächtige beging Suizid.

Wie die Polizei berichtete, dürfte ein seit längerem schwelender Nachbarschaftsstreit zwischen der jüngeren Frau, die im ersten Stock wohnt, und dem älteren Bewohner die Ursache der Auseinandersetzung gewesen sein. Warum die Situation ausgeartet ist, war am Dienstag noch nicht klar.

Die 52-Jährige hatte gerade Besuch von der 61-Jährigen, als aus einer Schrotflinte auf sie geschossen wurde. Laut Polizei befand sich der 74-Jährige rechtmäßig in Besitz der Waffe.

Mehrparteienhaus gesichert

Die beiden Frauen werden im LKH Feldbach beziehungsweise im LKH Graz medizinisch versorgt. Die 52-Jährige hatte lebensgefährliche Verletzungen im Bauchbereich erlitten und muss noch operiert werden. Die 61-Jährige erlitt einen Streifschuss im Bereich der Hüfte und war Montagabend in stabilem Zustand.

Ein Ohrenzeuge hatte, nachdem er die Schüsse gehört hatte, die Polizei verständigt. Er zeigte laut Polizei Zivilcourage und transportierte die Verletzten mit einem Pkw zum wenige hundert Meter entfernten Gemeindeamt Straden. Das Mehrparteienhaus wurde daraufhin gesichert, damit niemand mehr hineingehen konnte. Die beiden verletzten Frauen wurden in Sicherheit gebracht und medizinisch versorgt. Außerdem wurde das Personal einer nahen Schule angewiesen, die Kinder vorübergehend nicht hinausgehen zu lassen.

Obduktion des Leichnams

Beamtinnen und Beamte der Spezialeinheit Cobra, der Schnellen Reaktionskräfte (SRK) und der Verhandlungsgruppe Süd wurden zum Einsatz gerufen. Neben Polizisten aus dem Bezirk Südoststeiermark waren am Montag auch Kräfte der Bereitschaftseinheit, der Verhandlungsgruppe Süd und der Drohnenaufklärung vor Ort.

Der Tatverdächtige wurde tot auf dem Balkon seiner Wohnung gefunden. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion, die Bestellung eines Sachverständigen für Waffenuntersuchungen, die Sicherstellung der Tatwaffe sowie die Fortführung der Ermittlungen an. (APA, red, 9.5.2023)