Zwei Burgenländer, ein Mann und eine Frau, wurden Opfer eines Phishing-Angriffs. Foto: IMAGO/imageBROKER/Siegra Asmoel

Zwei Burgenländer sind Opfer von Betrügern geworden, die die beiden per SMS auf eine gefälschte Webseite ihrer Bank gelockt haben. Der 35-Jährige und die 48-Jährige erhielten eine Nachricht, dass ihre Registrierung fürs Online-Banking ablaufe und verlängert werden müsse. Sie klickten auf den Link und folgten den Anweisungen auf der gefälschten Webseite. In beiden Fällen buchten die Betrüger knapp über 200 Euro vom Konto ab, berichtete die Polizei am Dienstag.

Einkäufe wurden abgebucht

Der 35-Jährige bemerkte den Betrug, als er eine Nachricht zu einer Abbuchung eines Einkaufs in Linz erhielt. Er sperrte sein Konto und erstattete Anzeige. Bei der 48-Jährigen wurde ebenfalls ein Einkauf verrechnet. Ein zweiter Abbuchungsversuch wurde vom internen Sicherheitssystem ihrer Bank gestoppt, so die Polizei. (APA, 9.5.2023)