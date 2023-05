Die Dreharbeiten zur finalen Staffel der Netflix-Serie "Stranger Things" sind aufgrund des Streiks der Autorinnen und Autoren unterbrochen Foto: AP/Stranger Things

In Hollywood streiken die Autorinnen und Autoren. Hunderte Mitglieder der Writers Guild of America (WGA) fordern höhere Tantiemen und eine Absicherung gegen künstliche Intelligenz. Kommt nicht bald eine Einigung zustande, drohen empfindliche Lücken im Angebot vor allem von TV-Sendern und Streamingplattformen und damit Milliardenverluste. Sogar US-Präsident Joe Biden meldete sich zu Wort und fordert "einen fairen Deal". Es sei wichtig, dass dem Gewerbe "Würde, Respekt und Wertschätzung" widerfahren. Die Branche der Drehbuchautoren sei eine "bedeutende amerikanische Industrie", sagte Biden. "Wir brauchen die Autoren, um die Geschichten unserer Nation zu erzählen. Die Geschichten über uns alle."

Bereits einmal haben die Autorinnen und Autoren in Hollywood gestreikt, auch damals für bessere Bezahlung. Der Streik dauerte 14 Wochen und hatte nachhaltige Folgen. Die Auswirkungen der Arbeitsniederlegung waren über Monate in einem fehlenden Serienangebot spürbar.

Unmittelbar betroffen sind Late-Night-Talkshows, denen die Gagschreiberinnen und -schreiber fehlen. Absoluten Stillstand gibt es etwa bei der Late Night with Seth Meyers und The Late Show with Stephen Colbert. Ebenso auf ein Wiedersehen warten müssen Fans von The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel Live!, Real Time with Bill Maher und Last Week Tonight with John Oliver.

Doch auch viele Seriendrehs sind derzeit unterbrochen. Hier eine Übersicht jener Produktionen, die derzeit stehen:

"Abott Elementary"

Die Autorinnen und Autoren der dritten Staffel der Emmy-gekrönten Serie sollten am 2. Mai zusammenkommen. Das Treffen wurde vertagt. In einem Interview sagte Autorin Brittani Nichols, dass dieser Streik letztendlich Auswirkungen auf die Anzahl der Episoden der Staffel haben könnte.

"American Horror Story

Die nächste Staffel der FX-Serie ist im Werden, wobei nicht ganz klar ist, inwieweit der Dreh tatsächlich beeinträchtigt ist. Gerüchte besagen, die Produktion sei eingestellt worden, umgekehrt sollen Schauspieler beim Betreten der Studios gesichtet worden sein, berichtet deadline.com.

"Billions"

Alle Räder der siebenten und letzten Staffel der Showtime-Serie stehen derzeit still. Einem Bericht von "Deadline" zufolge blockierten Demonstranten eine Einfahrt zum Studio und hinderten Lkw-Fahrer erfolgreich daran, die Einfahrt zu passieren. Nach einer etwa vierstündigen Unterbrechung wurden die Dreharbeiten jedoch Berichten zufolge wieder aufgenommen.

"Cobra Kai"

Die Dreharbeiten zur sechsten Staffel der Netflix-Hitserie sind eingestellt. Der Mitschöpfer der Serie, Jon Hurwitz, zeigt sich solidarisch und fordert alle Kolleginnen und Kollegen auf, die Bleistifte wegzulegen.

"Evil"

Die Produktion der vierten Staffel der Paramount+-Serie wurde früher als erwartet beendet. Ein Darsteller verließ die Produktion aus persönlichen Gründen. Streikposten verhinderten zudem den Dreh.

"Game of Thrones"

In einem Blog-Eintrag erklärte "Game of Thrones"-Autor George R. R. Martin, dass der Writers Room für "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" – für den Streamingdienst Max – "für die Dauer des Streiks" geschlossen bleibt. "Ich bin nicht in L.A. und kann daher nicht wie 1988 an einer Streikpostenkette teilnehmen, aber ich möchte zu Protokoll geben, dass ich meine Gilde voll und ganz und unmissverständlich unterstütze", schreibt Martin.

"Hacks"

Die Arbeiten zur dritten Staffel der HBO-Comedy mit Jean Smart und Hannah Einbinder sind wegen des Streiks unterbrochen. "Hacks" wurde von Paul W. Downs, Lucia Aniello und Jen Statsky entwickelt, die auch als Showrunner fungieren und den Streik unterstützen. Nach den Regeln der WGA dürfen Mitglieder während eines Streiks keine schriftstellerischen Leistungen erbringen, einschließlich Drehbuchüberarbeitungen, die sich noch während der Dreharbeiten ergeben.

"Good Omens"

Neil Gaiman hat seine volle Unterstützung für den Autorenstreik bekundet. Der Kultautor hatte getwittert, dass die zweite Staffel der Fantasyserie mit David Tennant und Michael Sheen irgendwann in diesem Sommer erscheinen werde.

"Der Herr der Ringe – Die Ringe der Macht"

Der J.-R.-R.-Tolkien-Ableger wird ganz normal weitergedreht, obwohl die Produzenten J. D. Payne und Patrick McKay ihre Arbeit niedergelegt haben.

"Saturday Night Life"

Nichts geht mehr für die traditionsreiche Live-Comedy. NBC behilft sich im laufenden Programm mit vergangenen Folgen.

"Stranger Things"

Die "Stranger Things"-Schöpfer, die Duffer-Brüder, teilten in einer Erklärung mit, dass die Produktion der Netflix-Serie so lange unterbrochen ist, bis eine Einigung zwischen der Gilde und der Unterhaltungsbranche erzielt wird.

"Unstable"

Die Dreharbeiten für die Serie sollten noch in diesem Frühjahr beginnen. Hauptdarsteller Rob Lowe ist laut collider.com selbst Streikposten: "Wir sind nur so gut wie das, was wir schreiben."

"Yellowjackets"

Die Arbeiten an der dritten Staffel der Endzeitserie kamen nach nur einem Drehtag zum Stillstand. "Es war erstaunlich und kreativ belebend und hat so viel Spaß gemacht, und ich freue mich wirklich darauf, wieder damit anzufangen, sobald die WGA eine faire Einigung erzielt hat", twittert die Showrunnerin Ashley Lyle.

(Doris Priesching, 11.5.2023)