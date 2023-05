Europa-League-Sieger Oliver Glasner muss gehen.

Foto: Reuters/Schmuelgen

Frankfurt am Main – Der deutsche Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt und Trainer Oliver Glasner werden sich nach einem Bericht der "Bild" nach dem Cup-Finale in Berlin trennen. Nach einem kurzfristigen Krisengipfel mit dem Oberösterreicher und Sportvorstand Markus Krösche sei die Entscheidung gefallen, berichtete die Zeitung am späten Montagabend. Glasner solle bis zum Pokal-Finale am 3. Juni gegen RB Leipzig im Amt bleiben.

Der 48-Jährige hat bei der Eintracht noch einen bis Sommer 2024 laufenden Vertrag. In der Vorsaison hatte Glasner mit dem Club die Europa League gewonnen und damit den erstmaligen Einzug in die Champions League vollbracht. Ein Jahr später erfolgt die vorzeitige Trennung. In Frankfurt gelten Dino Toppmöller und Salzburgs Coach Matthias Jaissle als Anwärter auf eine mögliche Nachfolge.

Aktuell steckt der Traditionsclub in der Krise. Beim 1:3 bei Hoffenheim verlor Glasner am Wochenende die Beherrschung. Auf dem Rasen sah er für eine Undiszipliniertheit die Rote Karte, in der Pressekonferenz setzte er zu einer Wutrede an. Die Eintracht wollte im Frühjahr den Vertrag mit Glasner noch über 2024 hinaus verlängern. Im Hintergrund soll es laut "Bild" aber nach wie vor Unstimmigkeiten über die Kadergestaltung geben. (APA, 9.5.2023)