Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Edmonton (Alberta) – Die Edmonton Oilers müssen im NHL-Play-off einen bitteren Rückschlag verkraften. Die Kanadier verloren das erste Heimspiel im Conference-Halbfinale gegen die Vegas Golden Knights am Montag (Ortszeit) deutlich mit 1:5 und liegen im "best-of-seven" 1:2 im Rückstand. Edmontons Stürmerstar Leon Draisaitl blieb im neunten Play-off-Spiel dieser Saison zum ersten Mal ohne Torbeteiligung. In den acht Partien zuvor hatte der Deutsche 13 Treffer erzielt und vier weitere vorbereitet.

Abseits des Play-off-Geschehens gewannen die Chicago Blackhawks am Montag die Draft-Lotterie und dürfen am 28. Juni in Nashville als erstes NHL-Team einen Spieler auswählen. Es wird erwartet, dass sich der sechsfache Stanley-Cup-Sieger für Connor Bedard entscheiden wird. Der bald 18-jährige Stürmer aus Kanada gilt als Riesentalent. Der Vorarlberger David Reinbacher hat gute Chancen, im Draft in der ersten Runde gewählt zu werden. Der 18-jähriger Verteidiger steht derzeit beim Schweizer Club HC Kloten unter Vertrag. (APA, 9.5.2023)



NHL-Ergebnisse vom Montag – Play-off, 2. Runde ("best of seven"):

Western Conference:

Edmonton Oilers – Vegas Golden Knights 1:5

Stand in Serie: 1:2