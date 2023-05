In den letzten Tagen kommt es vermehrt zu Klimaaktionen der Letzten Generation. Foto: REUTERS/LISA LEUTNER

Wien – Auch am Dienstag machte die Protestgruppe Letzte Generation mit einer Klimaaktion auf sich aufmerksam. Aktivistinnen und Aktivisten blockierten den Verkehr im Bereich der Rossauer Lände/Ecke Mosergasse und klebten sich auf die Straße. Sie forderten erneut ein wirksames Klimaschutzgesetz und Tempo 100 auf Autobahnen

Auch Martha Krumpek nahm an der Klimaaktion teil – unmittelbar nach ihrer Entlassung aus dem Polizeianhaltezentrum. Dort verbüßte Krumpek eine 14-tägige Ersatzfreiheitsstrafe für nicht bezahlte Verwaltungsstrafen. "Nichts wird mich davon abhalten, weiter Alarm zu schlagen", zitiert die Letzte Generation Krumpeck auf Twitter.

Blockade bereits aufgelöst

Laut ÖAMTC kam es zu Staus am Alsergrund sowie in der Brigittenau. Betroffen waren die Rossauer und die Spittelauer Lände ab der Friedensbrücke, die gesamte Alserbachstraße in Richtung Friedensbrücke bis zur Markthalle sowie die Wallensteinstraße Richtung Friedensbrücke. Der Landespolizeidirektion Wien zufolge wurden mittlerweile alle Blockaden aufgelöst.

In den letzten Tagen kommt es vermehrt zu Protesten der Letzten Generation. Am Montag legte die Gruppe etwa den Verkehr vor dem Schloss Schönbrunn lahm. (red, APA, 9.5.2023)