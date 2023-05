Der Raumflieger (nicht im Bild) startete mit einer Trägerrakete des Typs Langer Marsch 2F (hier bei einem Start im vergangenen November). Foto: APA/AFP/CNS

Recycling wird auch in der Raumfahrt immer wichtiger. Während etwa das US-Unternehmen Space X an wiederverwendbaren Raketen tüftelt, kommen immer wieder zumindest Raumgleiter – die per Rakete ins All geschossen werden – mehrfach zum Einsatz. Damit unterscheiden sich Raumgleiter oder Raumfähren von anderen Weltraumfahrzeugen. Kehren Crewmitglieder der Internationalen Raumstation (ISS) beispielsweise per Landekapsel zurück, so lässt sich diese unterwegs kaum steuern und ist nur eingeschränkt erneut zu verwenden: Der Hitzeschild wird beim Eintritt in die Erdatmosphäre abgetragen.

Den erfolgreichen Test eines geheimnisvollen Raumgleiters vermeldet nun China. Das neue Raumschiff, das über 276 Tage im All unterwegs war, kehrte am Montag erfolgreich zur Erde zurück. Dies berichtete die China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) in einer Mitteilung vom Dienstag. Der Hauptauftragnehmer des chinesischen Raumfahrtprogramms sprach von einem "vollen Erfolg" und einem "wichtigen Durchbruch" in der Erforschung wiederverwendbarer Raumfahrttechnologie.

"Kostengünstigerer Weg"

Damit werde es in Zukunft einen "praktischeren und kostengünstigeren Weg für die friedliche Nutzung des Weltalls" geben, hieß es weiter. Weitere Details wurden nicht genannt. Der Raumgleiter war am 4. August 2022 mit einer Rakete vom Typ Langer Marsch 2F vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi gestartet. Ausländische Experten berichteten, dass er einen kleinen Satelliten ausgesetzt habe, der in direkter Nähe des Raumschiffs operiert habe.

Noch keine Bilder

Wo das Raumfahrzeug gelandet ist, wurde nicht mitgeteilt, doch gehen ausländische Fachleute anhand von Flugbahn und Aktivitäten am Boden davon aus, dass die Landung auf dem Militärstützpunkt Lop Nor im Westen Chinas erfolgte. Es war der zweite Test mit dem mysteriösen Raumschiff. Bereits 2020 gab es einen viertägigen Flug, über den wenig bekannt wurde.

Bilder von dem neuen Raumgleiter wurden bisher nicht öffentlich. Doch vermuten Fachleute, dass er in Sachen Größe und Design möglicherweise der Boeing X-27B der US-Luftwaffe ähnele. Zuletzt kehrte ein US-Gleiter – die experimentelle Raumfähre Boeing X-37B für Missionen ohne Besatzung – im November 2022 von einem 908-tägigen Aufenthalt im All zurück. (APA, red, 9.5.2023)