Menschen warten mit ihrem Gepäck an einer Bushaltestelle im Süden Khartums. Foto: APA / AFP

Genf – Die Zahl der Binnenflüchtlinge im Sudan infolge der Kämpfe hat sich nach Angaben einer UN-Organisation binnen einer Woche verdoppelt. Mehr als 700.000 Menschen seien innerhalb des nordostafrikanischen Landes auf der Flucht, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Dienstag mit. Eine Woche zuvor hatte die IOM von rund 334.000 Binnenflüchtlinge im Sudan gesprochen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation vom Dienstag wurden infolge der seit vier Wochen andauernden Kämpfe 604 Tote und mehr als 5.000 Verletzte gezählt.

Der Machtkampf zwischen der sudanesischen Armee und der RSF-Miliz war am 15. April eskaliert. Vereinbarungen über eine Waffenruhe wurden wiederholt gebrochen. Die UN haben die Lage bereits als katastrophal bezeichnet. Wegen der Kämpfe sind nach ihren Angaben bereits mehr als 100.000 Menschen in benachbarte Länder geflohen. International wachsen Befürchtungen, dass der Sudan in einem Bürgerkrieg versinkt, der die ganze Region destabilisiert. An den Sudan grenzen Ägypten, Libyen, der Tschad, die Zentralafrikanische Republik, der Südsudan, Äthiopien und Eritrea. (Reuters, 9.5.2023)