Wieso jetzt, fragte Vizekanzler Werner Kogler in die Runde von Journalistinnen und Journalisten. Ja, wieso bauen die Grünen ausgerechnet jetzt ihr Generalsekretariat auf? Der erste Grund dafür ist banal: Sie hatten keines. Nun steigt die Kärntnerin Olga Voglauer in dieses Amt auf. Sie wurde einstimmig vom grünen Bundesvorstand bestellt. Der zweite Grund dürften die Vorbereitungen auf die Nationalratswahl betreffen, die regulär im nächsten Jahr stattfinden wird. Das bestritt Kogler am Dienstag und frohlockte: "Liebe Olga, let's do it, let's go."

Die 42-jährige Kärntner Slowenin und Biobäuerin soll also den Wahlkampf der Grünen auf Bundesebene managen. Das ist insofern interessant, als Voglauer erst heuer im März als Spitzenkandidatin ihrer Kärntner Grünen den Einzug in den Landtag verpasst hat. Die Grünen legten dabei verschwindend gering zu und blieben unter der Fünf-Prozent-Marke.

Parteichef Werner Kogler bestreitet einen Fokus auf Wahlen bei der Postenbesetzung. Foto: APA/EVA MANHART

Für Kogler ist Voglauer dennoch die Richtige, "eine Frau mit Wucht und Vorwärtsdrang", die trotz Verpassens des Ziels in Kärnten ihre Anhängerinnen und Anhänger auf der Wahlparty so habe mitreißen können, "dass kein Auge trocken geblieben ist".

Von so manchem Grünen wird dieser Schritt sogar als richtungsweisend für die Partei gesehen. Voglauer werde nicht nur Kogler Arbeit abnehmen, wenn es um die Ausrichtung der Partei gehe, dahinter könne wohl auch der Aufbau einer potenziellen Spitzenperson gesehen werden. "Sie kann mit Menschen umgehen, ist empathisch, du magst sie einfach", sagt ein Grüner hinter vorgehaltener Hand.

Voglauer selbst zog eine Analogie zu ihrem Bauernhof in Kärnten. Da könne es zwar im Mai saftige Wiesen und genügend Futter für die Tiere geben, unklar bleibe aber, wie die Ernte am Ende des Jahres aussehen werde. Aufgeben sei da aber keine Möglichkeit. So halte sie es auch mit der Politik und den Grünen. In Kärnten habe man keine leichte Zeit hinter sich. Aber es sei immerhin gelungen, die Partei zu einen.

Einen Generalsekretär hatten Österreichs Grüne erst einmal, nämlich Thimo Fiesel, und dies nur in den Jahren 2019 und 2020. Von 2006 bis 2009 gab es mit Lothar Lockl einen Bundesparteisekretär. (Jan Michael Marchart, 9.5.2023)