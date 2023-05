Gemälde aus 1901 wird auf gut 40 Mio. Euro taxiert und gilt als Toplos von Sotheby's Frühjahrsauktion in New York

Gustav Klimts "Insel im Attersee" aus 1901. APA

In New York stehen die traditionellen Frühjahrsversteigerungen an, und das Kunsthaus Sotheby's hat das mutmaßlich teuerste Werk des Auktionsreigens im Talon: Gustav Klimts "Insel im Attersee" (um 1901) aus einer New Yorker Privatsammlung wird mit rund 45 Millionen Dollar (40,77 Mio. Euro) taxiert. Die Versteigerung startet hier am 17. Mai um 1 Uhr unserer Zeit.

Ein weiterer Höhepunkt dürften erfahrungsgemäß die Werke des deutschen Malerstars Gerhard Richter werden. Darunter findet sich "4096 Farben", das auf bis zu 25 Millionen Dollar (22,7 Millionen Euro) geschätzt wird.

Insgesamt bringt Sotheby's – wie auch große Konkurrenzhäuser wie Christie's – im Mai Hunderte Werke in der US-Ostküstenmetropole unter den Hammer. Die Werke umfassen 400 Jahre Kunstgeschichte und reichen von Klassikern von Pablo Picasso, Vincent van Gogh oder Claude Monet bis hin zu moderneren Werken wie von Mark Rothko oder Isamu Noguchi. (APA,9.5.2023)