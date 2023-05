Jetzt anhören: Ein EU-Ausschuss warnt vor Gefahren durch Spionagefirmen. Eine Verbindung zu Ex-Kanzler Sebastian Kurz sollte im Vorfeld gestrichen werden. Was dahintersteckt

Mehrere Parteien in der Europäischen Union warnen in einem Bericht vor den Gefahren geheimer Spionagefirmen – doch einige wollen sich querstellen: Die Europäische Volkspartei will Passagen ändern, die Sebastian Kurz betreffen.

Im Podcast erklärt STANDARD-Webredakteur Mickey Manakas, was der Ex-Kanzler mit internationaler Spionagesoftware zu tun hat. Investigativ-Redakteur Fabian Schmid analysiert, ob diese Verbindung vertuscht werden sollte. (red, 9.5.2023)



Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.