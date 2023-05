Am Samstag ist es so weit: Der deutsche Satiriker Jan Böhmermann wird gemeinsam mit Entertainer Olli Schulz für FM4 das Finale des Eurovision Song Contest kommentieren. Ihre Vorfreude haben die beiden bereits in einem Interview für den Radiosender bekundet. Man trete an, heißt es darin unter anderem, "nicht nur, um Österreich zu fördern und zu featuren, sondern auch, um alle anderen Länder Europas standesgemäß zu demütigen. Allen voran Deutschland."

Ganz in diesem Sinne hat Böhmermann nun den Song "Allemagne Zero Points" veröffentlicht, in dem Deutschland und seine zuletzt recht erfolglosen Song-Contest-Bemühungen ordentlich ihr Fett abbekommen: "We've conquered Paris but never won heart / We've killed millions but never killed it / We don't do dancers, we do panzers", lauten einige Zeilen des Songs, den Böhmermann selbst singt. Später heißt es "sad, sad, sad" und "we tend to suck so terribly bad".

In einem Instagram-Post dazu lässt der Satiriker wissen, er habe "gemeinsam mit einem internationalen Songwriter-Team aus fünf europäischen Ländern" in den vergangenen sieben Monaten "den ERSTEN NACHHALTIGEN offiziellen deutschen Beitrag zum europäischen Songwettberwerb #eurovision2023 erschaffen". Auf die Frage, ob sich Deutschland wirklich jedes Jahr einen neuen Song ausdenken muss, lautet Böhmermanns Antwort im "Sinne eines ressourcenschonenderen, klimabewussteren und ökologischeren Umgangs mit deutschen Eurovisionsbeiträgen" nämlich ganz klar "NEIN!". (red, 9.5.2023)