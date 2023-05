Keine graue Maus: Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hat neben seinem Politjob schon einige Bücher geschrieben. Foto: APA/AFP/JOEL SAGET

Mon dieu! Darf er das denn? Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire ist derzeit nicht wegen seiner eigentlichen Funktion in aller Munde. Dabei hätte er mit hohen Lebensmittelpreisen, den Protesten rund um die Anhebung des Pensionsantrittsalters und Staatsschulden auf Rekordhöhe eigentlich genug zu tun.

Stattdessen hat er einen Roman geschrieben. Es ist nicht einmal sein erster. Fugue américaine, das sich im Deutschen doppeldeutig ebenso mit "Amerikanische Flucht" wie mit "Amerikanische Fuge" übersetzen ließe und vom Klaviervirtuosen Vladimir Horowitz und zwei aus Deutschland geflüchteten Juden anno 1949 handelt, ist bereits sein vierzehnter.

Besonders regen die 480 Seiten im Land der Liebe aber mit einer Sexszene zwischen dem Ich-Erzähler Oscar und Julia auf, die sich vor jenem aufs Bett wirft und ihn zum Analsex auffordert. "Kommst du, Oscar, ich bin so erweitert wie nie." Der Satz schaffte es prompt auf die Straße zu den Protesten gegen die Regierung; auch das Internet spottet, Memes vom beschriebenen "Anus" machen die Runde.

Dafür lässt der Minister also seine Arbeit schleifen? Non! Er stehe morgens um fünf auf, schreibe frühmorgens, abends, wochenends und in den Ferien, konterte der 54-Jährige. Literatur erlaube ihm, dem Alltag zu entfliehen und auf andere Gedanken zu kommen. Er liebe seinen Politjob, zwei Dinge seien aber nicht verhandelbar: Zeit mit der Familie und das Schreiben.

Minister, verheirateter Vater von vier Kindern und ein im traditionsreichen Verlag Gallimard veröffentlichender Autor – Le Maires Biografie klingt wie aus dem Bilderbuch. 1969 im wohlhabenden Pariser Vorort Neuilly-sur-Seine geboren, studierte er an drei Elitehochschulen Literatur und Politikwissenschaft. Ab Ende der 1990er-Jahre arbeitete er als Beamter in Ministerien, 2007 zog er in die Nationalversammlung ein, wurde Staatssekretär, dann Landwirtschaftsminister. 2017 machte Macron ihn zum Minister für Wirtschaft und Finanzen.

Le Maire spricht fließend Deutsch, er schätzt Peter Handke. Mit Skandalautor Michel Houellebecq ist er sogar befreundet, auch wenn sie nicht immer einer Meinung seien. Diesem diente Le Maire im Roman Vernichten (2022) denn auch als Vorbild für den aufs Präsidentenamt spitzelnden Minister Bruno Juge. Auf diesen Karrieresprung soll Le Maire 2027 hoffen. Er wäre nicht der erste schreibende Präsident. (Michael Wurmitzer, 9.5.2023)