"Es ist das erste Mal überhaupt, dass ich in Rom übernachtet habe", sagt der Geschichtestudent Damiano Carbonari. Geschlafen hat er nicht in einem Bett, sondern in einem Zelt, das er aus Protest vor dem Hauptgebäude der Sapienza-Universität aufgestellt hat. Der 20-Jährige aus der Hafenstadt Civitavecchia ist seit Herbst 2022 an der prestigereichen Uni eingeschrieben – und seither sucht er in der Ewigen Stadt ein Zimmer, denn der Weg von seinem Wohnort bis zur Universität dauert alles in allem etwa eineinhalb Stunden.

Protestkundgebungen gegen Mietpreisexplosionen, die mitunter zu Zwangsräumungen führen, sind in Rom fast an der Tagesordnung. Foto: IMAGO/Andrea Ronchini

Bisher war seine Suche vergeblich: "Ein Zimmer in einem Viertel in der Nähe der Sapienza, zum Beispiel San Lorenzo oder Piazza Bologna, kostet locker 600 bis 700 Euro pro Monat – und wir reden hier, wie gesagt, von einem Zimmer – nicht von einer Wohnung", betont Carbonari. Das könne er sich nicht leisten.

Tatsächlich ist insbesondere das San-Lorenzo-Viertel, wo sich die meisten Fakultäten der Sapienza befinden, seit einigen Jahren zu einem angesagten Kultur- und Ausgehviertel geworden; die Mieten und die Kaufpreise haben sich vervielfacht. Das Gleiche gilt auch für andere, weiter entfernt liegende Viertel, wo noch bis vor wenigen Jahren auch Studierende eine kleine Wohnung oder ein Zimmer finanzieren konnten, etwa für San Giovanni und neuerdings auch für den Pineto.

Langes Pendeln

Immer mehr junge Italienerinnen und Italiener müssen nun, wollen sie in Rom studieren, weite Wege von zu Hause in Kauf nehmen. Allein an der Sapienza-Universität sind ein Drittel aller Studierenden wegen des nicht vorhandenen günstigen Wohnraums zum Pendeln gezwungen – immerhin 40.000 Personen. In staatlichen Studentenheimen stehen in Rom gerade einmal 2.800 Plätze zur Verfügung.

Ausgelöst wurde die Protestwelle mit den Zelten vor den Universitäten von der 23-jährigen Ilaria Lamera aus Bergamo, die am Politecnico von Mailand Umweltwissenschaften studiert. Ihr Zelt vor dem Hauptgebäude des Politechnikums wurde schnell von Reportern und TV-Teams umlagert; der Protest hat sich dann umgehend nach Rom und auch nach Florenz ausgebreitet, wo vor den Unis regelrechte Campingplätze entstanden.

Die Bildungsministerin der Rechtsregierung von Giorgia Meloni, Anna Maria Bernini, zeigte sich offen für die Forderung der Studierenden und hat erklärt, dass die Regierung bereits 400 Millionen Euro zur Verfügung gestellt habe, mit denen 14.000 neue Plätze geschaffen werden sollen. Außerdem erinnerte sie daran, dass im Rahmen des von der EU mitfinanzierten nationalen Wiederaufbauplans bis 2026 die Schaffung von weiteren 60.000 Plätzen geplant sei.

Leere Versprechungen?

Ob diese angesichts der großen Schwierigkeiten der Regierung bei der Umsetzung des Wiederaufbauplans tatsächlich realisiert werden, muss sich erst noch weisen. Und vor allem betrifft der Mangel an bezahlbarem Wohnraum nicht nur Studierende, sondern auch zehntausende einkommensschwache Familien und Einzelpersonen. Zwar lebt in Italien, wo der Anteil an Wohneigentum mit über 70 Prozent im internationalen Vergleich sehr hoch ist, noch ein großer Teil der Einwohner in Eigentumswohnungen; aber wer heute eine Wohnung neu mieten oder eigenes Wohneigentum erwerben will, sieht sich insbesondere in den Städten mit horrenden Preisen und nun auch wieder mit hohen Zinsen konfrontiert.

In Rom und in Mailand ist es für Geringverdienende praktisch aussichtslos geworden, eine günstige Wohnung zu finden. Entsprechend lang sind die Wartelisten für Sozialwohnungen. Allein in Rom warten 14.000 Personen auf die Zuteilung einer städtischen Wohnung, weitere 15.000 Familien, die eine Privatwohnung mieten, sind mit einem Räumungsbeschluss konfrontiert und damit ebenfalls potenzielle Anwärter für eine Sozialwohnung.

Kein Mangel, aber ...

Prinzipiell besteht in Rom aber grundsätzlich kein Mangel an öffentlichem Wohnraum: Die städtische Liegenschaftsverwaltung Ater verfügt über 46.000 Sozialwohnungen.

Das Problem ist ein anderes: Wegen des seit Jahrzehnten anhaltenden Schlendrians bei Ater sind nur noch ein Drittel der Sozialwohnungen von Leuten bewohnt, die auch tatsächlich ein Recht darauf haben und ihre Miete regelmäßig bezahlen. 8.000 Sozialwohnungen sind zudem besetzt, oft seit Jahren. Unter anderem auch von stadtbekannten Mafiosi wie Roberto Spada vom gleichnamigen Clan in Ostia: Nach der Verbüßung einer sechsjährigen Freiheitsstrafe ist er unlängst vom Gefängnis wieder in "seine" Wohnung in Ostia zurückgekehrt – eine Sozialwohnung, die er seit 16 Jahren besetzt, ohne dass die städtische Liegenschaftsverwaltung dies bemerkt haben will.

Ein Kompagnon von Spada hat, wie sich bei der Gelegenheit herausgestellt hat, etliche Jahre lang nicht weniger als 90 städtische Sozialwohnungen "vermietet" – als wären es seine eigenen. (Dominik Straub aus Rom, 10.5.2023)