Glücklicherweise wurde bei dem Großbrand in Wien-Floridsdorf niemand verletzt. Der Schaden ist mit drei Millionen Euro aber beträchtlich. Foto: APA / Barbara und Gernot Buchegger

Wien – Höchst unsanft wurden die Anrainer einer Supermarktfiliale im pittoresken und bodenständigen Wiener Gemeindebezirk Floridsdorf am frühen Morgen des 22. Oktober aus dem Schlaf gerissen: Ein Auto raste in das Foyer des Geschäfts, kurz darauf wurde der Wagen in Brand gesetzt, schließlich brannte der Supermarkt aus. Den Schaden von drei Millionen Euro sollen drei junge Männer verursacht haben, die sich unter anderem wegen versuchten Einbruchsdiebstahls und Brandstiftung vor einem Schöffinnensenat unter Vorsitz von Andreas Hautz verantworten müssen.

Grundsätzlich sind die beiden vorbestraften 22-Jährigen und der unbescholtene 21-Jährige geständig, wer aber welche Idee hatte, ist besonders zwischen den beiden Älteren, die einst Freunde waren, umstritten. Der Erstangeklagte behauptet, Angeklagter Nummer zwei habe den Plan entwickelt. Am 20. Oktober seien sie zu einem Baumarkt gefahren, dort wurden unter anderem ein Schweißbrenner und eine Gasflasche gekauft. Am Tattag habe ihm sein Freund, bei dem er wohnte, ein Internetvideo einer Bankomatsprengung gezeigt. "Er hat mich gefragt, ob das nicht cool wäre, wenn wir das auch machen", schildert er. Da sie Kokain, Medikamente und Alkohol konsumiert hatten, hielten sie es für eine hervorragende Idee.

Gas und Benzin als Tatwerkzeuge

Der Tatplan laut Erstangeklagtem: Er wollte mit einem gestohlenen Auto in das Foyer fahren, dann sollte die Geldmaschine mit Gas gefüllt und die Mischung schließlich mit einer Benzinspur aus sicherer Entfernung gezündet werden. Die beiden fuhren zu einer Tankstelle, der Erstangeklagte füllte noch den Tank, der Zweitangeklagte einen Wasserkanister mit Benzin.

Der Vorgang wurde gefilmt, Hautz spielt die Aufnahme ab. "Schwer gezeichnet sehen Sie beide nicht aus", ortet der Vorsitzende danach einen Widerspruch zur Aussage des Erstangeklagten, er sei "extremst dicht und extremst alkoholisiert gewesen". – "Aber Auto fahren konnte Sie noch?", versichert Hautz sich. "Ich hab Autofahren können, ich hab nur nicht mehr nachdenken können", sagt der 22-Jährige todernst, der übrigens angeblich mit einer Beute von nur 4.000 bis 6.000 Euro gerechnet hat.

Der Zweitangeklagte schildert die Sache genau anders herum: Der Erstangeklagte habe ihm zunächst gesagt, sie würden zu einer Technoparty nach Tschechien fahren. Recht lang dauerte die Reise nicht, von der gemeinsamen Wohnung ging es nur bis zur Tankstelle. "Warum haben Sie den Kanister gefüllt?", will der Vorsitzende wissen. "Er hat gesagt, ich soll das machen", sagt der überaus selbstbewusst Auftretende.

"Ich will noch was Großes machen"

Danach habe der Erstangeklagte mit dem Drittangeklagten telefoniert, um ihm Drogen zu verkaufen. "Er hat gesagt: 'Ich will noch was Großes machen', ich dachte, er meint das Drogengeschäft", behauptet der Zweitangeklagte, erst am Tatort vom Einbruch erfahren zu haben. Wo sich auch der Drittangeklagte spontan entschied, als Fluchtfahrer zu agieren.

Seine Aufgabe sei es gewesen, in der Nähe zu bleiben und den Erstangeklagten aus dem Wrack zu ziehen, falls er sich beim Aufprall verletzen sollte, erzählt der Zweitangeklagte weiter. Den benzingefüllten Wasserkanister nahm er vorher noch aus dem Auto, gibt er zu. Aber nur, damit es zu keiner Explosion komme, beteuert er. "Ich hätte bei einer Brandstiftung NIE mitgemacht!", versichert der Zweitangeklagte. "Aber bei einem Einbruch schon? Ich nehme zur Kenntnis, dass Sie seltsame moralische Ansprüche haben", stellt der Vorsitzende dazu fest.

"Komm, Bro, du machst ja nichts Illegales"

Der Angesprochene bleibt dabei: Der Erstangeklagte habe dann das Auto mit Benzin getränkt und angezündet. Nach der Rückkehr habe er sogar extra noch gesagt: "Du Trottel, was hast du gemacht mit deiner Autoanzünderei!", verdeutlicht er seine Ahnungslosigkeit. "Aber warum haben Sie überhaupt mitgemacht, wenn Sie angeblich erst vor Ort davon erfahren haben. Sie hätten ja auch einfach gehen können?", interessiert Hautz. "Er hat gesagt: 'Komm, Bro, du machst ja nichts Illegales, wenn du mich aus dem Auto rettest'", lautet die verblüffende Erklärung.

Außerdem leide er an ADHS, und daher sei er sehr hilfsbereit, erfährt man noch. "Was hätten Sie eigentlich von der Beute bekommen sollen?", will der Vorsitzende auch noch wissen. "Nichts. Ich hätte Gras bekommen. Aber das hätte ich mir auch kaufen können", sagt der Zweitangeklagte. "Aus Hilfsbereitschaft und für Gras?", mag Hautz das nicht recht glauben.

In ihren Schlussworten halten alle noch fest, dass es ihnen furchtbar leid tue. Der Zweitangeklagte, der wie Nummer eins seit sieben Monaten in Untersuchungshaft sitzt, beteuert seine Läuterung durch den Aufenthalt in der Justizanstalt. "Ich bin da mit Mördern und Vergewaltigern. Diese Menschen haben mir gezeigt, was Abgründe bei Menschen sind. Ich will nie so werden!", unterstreicht er seine Bitte um eine milde Strafe.

Einer bleibt, zwei können gehen

Die er bekommt: Vom Vorwurf der Brandstiftung wird der Zweitangeklagte freigesprochen, die Beteiligung am Einbruch bringen ihm 18 Monate Haft, sechs davon unbedingt, ein. Der Erstangeklagte wird dagegen zu drei Jahren unbedingt verurteilt, der dritte und jüngste Angeklagte zu einem Jahr bedingt. Als Hautz dem Zweitangeklagten erklärt, dass er seinen unbedingten Teil bereits in der U-Haft verbüßt habe und heute heimgehen könne, schluchzen seine Angehörigen im Zuschauerraum erleichtert auf.

Dass er tatsächlich erst beim Supermarkt eingeweiht worden sei, glaubt dem Zweitangeklagten der Senat nicht. "Wir denken, dass Sie beide es gemeinsam geplant haben, dafür spricht auch der Besuch im Baumarkt zwei Tage davor", begründet der Vorsitzende die Entscheidung. "Wir glauben aber auch, dass der Erstangeklagte das Mastermind, so man bei diesem Tatplan davon sprechen möchte, war", erläutert Hautz. Die gänzlich bedingte Strafe für den Drittangeklagten spiegle, dass dieser eigentlich nur Drogen kaufen wollte und "tatsächlich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind kam", führt der Vorsitzende noch aus.

Da der Staatsanwalt zum Urteil für den Erstangeklagten keine Erklärung abgibt, ist dieses nicht rechtskräftig, mit den Entscheidungen zu den beiden anderen sind dagegen alle einverstanden. (Michael Möseneder, 9.5.2023)