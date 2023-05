Nuran David Çalis verlagert Franz Grillparzers Drama am Landestheater Salzburg in die Moderne

Griechische Mythologie ins heute versetzt. Anna-Maria Löffelberger

Die Argonautensage ist einer der bekanntesten griechischen Mythen: Jason reist mit seiner Helden-Crew auf dem Schiff Argo nach Kolchis, um dort das geraubte Goldene Vlies, Symbol der Macht, wiederzuerlangen. Dafür ist er bekanntlich auf die Hilfe der Kolcher Königstochter Medea angewiesen, die sich – in Liebe entbrannt – für ihn und gegen ihre Familie entscheiden wird. Gier, Schuld, Leidenschaft: Kein Wunder, dass diese antike Soap-Opera vielfach bearbeitet wurde, von Heiner Müller, Christa Wolf oder hier: Franz Grillparzer.

Für die grausamen Folgen von Medeas Entscheidung braucht es in Grillparzers Trilogie den nach ihr benannten dritten Teil. Dass es böse enden wird, das lässt sich in Nuran David Çalış’ Inszenierung des eher selten gespielten zweiten Teils Die Argonauten am Salzburger Landestheater bereits erahnen. Der Regisseur hat die antike Szenerie in die moderne Finanzwelt verlegt.

Für Abwechslung ist gesorgt

König Aietes (Matthias Hermann) lebt mit seinen Kindern Medea (Sarah Zaharanski) und Absyrtus (Aaron Röll) sowie Amme Gora (Tina Eberhardt) in einer biederen, aber luxuriösen Yuppie-Bude: ausladende Sofas und riesige Ahnenporträts, dazu Familienfotos am Kaminsims; hinter der riesigen Fensterfront Wolkenkratzer. Hier wird zu wummernden Bässen ein rauschendes Fest gegeben, um die "Übernahme" des Vlieses zu feiern. Über dem durch gläserne Schiebetüren von der Vorderbühne abtrennbaren Apartment erstrecken sich drei Bildschirme, auf denen teilweise Livevideos zu sehen sind – wodurch variable Einblicke für Abwechslung sorgen (Bühne: Anne Ehrlich).

Zu Beginn aber erscheinen auf den Bildschirmen Cover einschlägiger Finanzmagazine, die ebenso wie eingeblendete Tweets der beiden Familien-"Unternehmen" in den Versen Grillparzers das Geschehen zusammenfassen: Kolchis hat das Goldene Vlies, die Argonauten wollen es zurück.

Manches wird nicht eingelöst

Ein wenig plakativ sind die Gegenspieler schon durch ihre Kostüme (Anna Sünkel) gezeichnet: seriös in hellen Tönen die Kolcher, Einbrecher-Schwarz und tätowiert die Argonauten – neben Jason Atalante (Leyla Bischoff) und Milo (Gregor Schulz). Dieser Truppe würde man auch den Einbruch ins Bode-Museum zutrauen.

Die Analogie zur modernen Finanzwelt macht durchaus Sinn, nur löst die Inszenierung sie nicht ein: Recht konventionell werden die Intrigen und Verwicklungen abgespult, was im ersten Teil dank des überzeugenden Ensembles durchaus kurzweilig ist. Nach der Pause aber verliert der Abend seinen Fokus und wirkt länger, als er ist. Archaische Elemente wie auf Schwerter gespießte Totenköpfe, die zum Versteck des Vlieses führen (hinter dem Kamin!), die suggestive Musik (Vivan Bhatti) passen nicht zu einer per definitionem kühl berechnenden Finanzwelt – und auch die Smartphones, die im ersten Teil noch heftig bearbeitet wurden, verschwinden plötzlich. Nicht nur für antike Könige gilt: Weniger (wollen) ist manchmal mehr. (Andrea Heinz, 10.5.2023)