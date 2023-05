Claus Strunz moderiert zwei Ausgaben von Links. Rechts. Mitte – Duell der Meinungsmacher" auf Servus TV. Foto: ServusTV

Salzburg/Wals – Ex-"Bild"-Chefredakteur Claus Strunz wird am kommenden Sonntag (14. Mai 2023) und am 4. Juni die Diskussionssendung "Links. Rechts. Mitte – Duell der Meinungsmacher" auf Servus TV moderieren. "Selten war der Meinungsaustausch, das Sich-an-einen-Tisch-Setzen, so wichtig wie in diesen Zeiten einer immer stärkeren Polarisierung der politischen Diskussion. Ich bedanke mich für das Vertrauen des Senders und sehe den beiden Moderationen mit Spannung entgegen", sagt er über diesen Job. Er vertritt Moderatorin Katrin Prähauser während ihrer Babypause.



Strunz war stellvertretender Chefredakteur der Tageszeitung "Die Welt", Chefredakteur der "Bild am Sonntag" und Chefredakteur des Hamburger Abendblatts. "Was erlauben Strunz!?" hieß seine Talkshow auf N24, er war auch Gastgeber der Sat.1-Sendung "Eins gegen Eins". (red, 9.5.2023)