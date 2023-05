Eat the rich! Ob cholerischer Patriarch in "Succession" oder gefühlskalter Unternehmensberater in "The Consultant" – wir nehmen die Welt der wirtschaftlichen Oberliga auseinander

Serienreif-Podcast Karriere mit Serie? Was wir aus "Succession" und "The Consultant" lernen können

In der Serie "Succession" tut sich der Patriarch und Medienmogul Logan Roy damit schwer, seine Nachkommen an die Macht zu lassen, in "The Consultant" geht Christoph Waltz als aalglatter Unternehmensberater buchstäblich über Leichen. Wie viel Wahrheit in den überzeichneten Darstellungen steckt und was man sich von den beiden Produktionen fürs eigene Berufsleben mitnehmen kann, erklärt Karin Bauer, Leiterin des STANDARD-Karriereressort, im STANDARD-Podcast über Serien mit Doris Priesching und Michael Steingruber. (red, 11.5.2023)

