Olaf Scholz prangerte in Straßburg den Bruch internationaler Regeln an, Menschenrechtsanwältin Oleksandra Matwijtschuk forderte in Wien ein internationales Tribunal

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz hielt im Plenum des Europäischen Parlaments eine Grundsatzrede zur Zukunft der EU. Foto: AFP / Frederick Florin

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz spricht sich für eine baldige Umsetzung der EU-Erweiterung auf den Westbalkan aus. Es sei "wirklich peinlich", dass man beim Beitrittsversprechen an sechs Länder "noch nicht weiter" sei. Regierungen und Parteifamilien müssten dazu mit den Beitrittsländern einen gemeinsamen Prozess finden, Unterschiede akzeptieren.

Scholz forderte dies bei einer Grundsatzrede zur Zukunft der EU im Europäischen Parlament in Straßburg am Europatag. Am 9. Mai 1950 hatte eine Erklärung des französischen Außenministers Robert Schuman mit einem Kooperationsangebot an Deutschland den Grundstein zur heutigen Union gelegt.

"Multipolare Welt"

"Nicht weniger, sondern mehr Offenheit und Kooperation sind das Gebot unserer Zeit", sagte der Kanzler. Die EU habe 450 Millionen Einwohner, "vielleicht bald 500", und müsse in der künftigen "multipolaren Welt" eine wichtigere Rolle spielen, aber nicht Großmachtfantasien nachhängen. Dazu brauche es Reformen im Inneren – wie die Einführung von Mehrheitsentscheidungen bei Außenpolitik und Steuern – genauso wie etwa Handelsabkommen mit wichtigen Ländern und Regionen der Welt, von Indien oder Mexiko bis zu den Mercosur-Staaten.

Scholz sprach sich auch für eine tiefere EU-Integration aus. Ein europäisches Asyl- und Migrationspaket, das solidarisch "gesteuerte und kontrollierte Zuwanderung" erlaube, "ohne dass wir unsere Werte verletzen", müsse noch vor den Europawahlen in einem Jahr kommen. Dazu gehörten auch der Schutz der EU-Außengrenzen und die Rückführung von Menschen ohne Bleiberecht.

Sicherheit sei ein Schlüsselthema, erklärte Scholz, der gemeinsame Einkauf von Munition sei genauso wichtig wie das Vorantreiben der gemeinsamen Rüstungsindustrie. Ausführlich ging er dabei auf den Krieg in der Ukraine ein. Den Imperialismus Russlands, den Bruch aller internationalen Regeln durch Wladimir Putin, werde man "niemals akzeptieren". Deutschland werde den Freiheitskampf der Ukraine, eng abgestimmt mit den Partnern in EU und Nato, weiter mit aller Kraft unterstützen.

Von der Leyen in Kiew

Etwa zur selben Zeit eröffnete EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihren bereits fünften Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew seit Kriegsbeginn im Februar 2022. Sie wolle den Europatag gemeinsam mit Präsident Wolodymyr Selenskyj feiern: "Meine Anwesenheit in Kiew heute, am 9. Mai, ist ein wichtiges Symbol", sagte sie nach ihrer Ankunft. In Kiew sprach sie auch über EU-Vorschläge für ein neues Sanktionspaket.

In Wien wiederum stand am Abend auf dem Judenplatz eine "Rede an Europa" auf dem Programm, gehalten von der ukrainischen Menschenrechtsanwältin Oleksandra Matwijtschuk. Initiiert wurde sie vom Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), der Erste Stiftung und dem Jüdischen Museum Wien. Die Rede war auch der erste inoffizielle Programmpunkt der Wiener Festwochen.

Ruf nach Gerechtigkeit

Matwijtschuk ist Vorsitzende des Center for Civil Liberties, einer ukrainischen Menschenrechtsorganisation, die vergangenes Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Bei einem Gespräch mit Journalistinnen und Journalisten forderte sie bereits am Vormittag die Einrichtung eines internationalen Tribunals, das Staatsführer wirklich zur Verantwortung ziehen könne. Dieses müsse "unabhängig sein von der Macht des Regimes Putin", so Matwijtschuk. "Wir müssen dieses Tribunal jetzt ins Leben rufen – ohne zu warten, wann und wie dieser Krieg endet." (Thomas Mayer, Gerald Schubert, 9.5.2023)