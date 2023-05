Foto: APA/WERNER KERSCHBAUMMAYR

Die Nummer 1.277 der Welt war kein Stolperstein. Dominic Thiem hat beim Challenger-Turnier in Mauthausen die zweite Runde erreicht. Gegen den 18 Jahre alten Burgenländer Matthias Ujvary setzte sich Thiem 6:4, 6:2 durch.

Ujvary hat in der Landesliga für den UTC Güssing im vergangenen Jahr in vier Einzel-Matches nur ein Game abgegeben. Auf Challenger-Ebene bestritt er am Dienstag sein erstes Match überhaupt. "Ich werde versuchen, es zu genießen", sagte er vor dem Duell mit Thiem. Er hielt bei windigen Bedingungen gut mit, spielte eine starke Vorhand und erspielte sich immerhin einen Breakball im zweiten Satz. In längeren Ballwechseln war der Leistungsunterschied bei weitem nicht so sichtbar, wie die vergangenen Erfolge der beiden Spieler vermuten ließen. Letztlich setzte sich Thiem routiniert durch, ohne dabei ein Feuerwerk abzubrennen.

"Es war ein schöner Nachmittag", sagte Thiem nach dem Match. "Der Aufschlag hat gut geklappt, alles andere war ausbaufähig. Ich versuchte, etwas weiter vorne zu retournieren. Das war nicht immer von Erfolg gekrönt. Es war ein schwieriges Match, ich hatte nichts zu gewinnen. Ich habe meinen Job erfüllt."

Im zweiten Match trifft Thiem am Mittwoch auf den Argentinier Federico Delbonis, der vor sieben Jahren immerhin schon einmal die ATP-Nummer 33 im Einzel war. Im Head-to-Head führt Thiem 3-0. "Mein Ziel ist, die Leistungen aus dem Training im Match Schritt für Schritt umzusetzen", sagte Thiem. "Der erste Schritt ist gemacht. Jedes einzelne Match ist eine Herausforderung. Ich bin froh, das erste geschafft zu haben."

Novak feiert Auftaktsieg

Dennis Novak gab am Dienstag sein Comeback nach mehrmonatiger Verletzungspause. Gegen den Franzosen Harold Mayot setzte er sich nach Satzrückstand 2:6, 6:3, 6:2 durch. Zuvor hatte Novak im Februar in Vilnius sein letztes Match bestritten, sich dann einer Operation am Sprunggelenk unterzogen. Bis vor der Auftaktpartie in Mauthausen verzichtete Novak im Training so gut es ging, auf Sandplatz zu rutschen. Der Sieg über Mayot war eine Standortbestimmung, das Sprunggelenk hat gehalten.

Sebastian Ofner setzte sich in seiner Erstrundenpartie des mit 118.000 Euro dotierten Sandplatz-Turniers gegen Louis Wessels aus Deutschland nach 2:47 Stunden 6:7(2), 6:4, 7:5 durch. (luza, 9.5.2023)