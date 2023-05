Prost. Foto: AP/ D'Alberto

Lago Laceno – Die vierte Etappe des Giro d'Italia hat einen Führungswechsel im Gesamtklassement gebracht. Der Norweger Andreas Leknessund vom Team DSM schnappte sich nach den anstrengenden 175 km von Venosa nach Lago Lacena das Rosa Trikot von Remco Evenepoel, nachdem er lange in einer Ausreißergruppe gefahren war. Leknessund wurde Etappenzweiter, im Zielsprint musste er sich lediglich dem Franzosen Aurélien Paret-Peintre geschlagen geben.

Giro d'Italia

Der Niederösterreicher Patrick Konrad vom Team Bora-hansgrohe belegte den 37. Platz, Lukas Pöstlberger (Jayco) hatte als Tages-146. 26 Minuten Rückstand. Auf der bisher härtesten Etappe bildete sich weit vor der Zielankunft eine Spitzengruppe aus sieben Fahrern, ehe sich diese im letzten Anstieg bis zur Passhöhe drei Kilometer vor dem Ziel zerschlug und das Spitzenduo den Sieg unter sich ausmachte.

Evenepoel erreichte das Ziel gut zwei Minuten nach dem Spitzenduo in der Gruppe mit Primoz Roglic. Der Belgier stemmte sich nicht mit aller Kraft gegen die Ausreißer und den Verlust des Leadertrikots. Vielmehr konzentrierte er sich erfolgreich darauf, dass ihm Roglic keine Zeit abnahm.

Am Mittwoch starten die Radprofis in der Region Kampanien auf der fünften Etappe zwischen Atripalda und Salerno. Die Italien-Rundfahrt endet am 28. Mai mit der Schlussetappe in der Hauptstadt Rom. (APA, 9.10.2023)

Ergebnisse Giro d'Italia vom Dienstag:

4. Etappe, Venosa – Lago Laceno (175 km): 1. Aurélien Paret-Peintre (FRA) AG2R 4:16:05 Std. – 2. Andreas Leknessund (NOR) Team DSM +2 Sek. – 3. Toms Skujins (LAT) Trek +57. Weiter: 37. Patrick Konrad (AUT) Bora +3:58 Min. – 146. Lukas Pöstlberger (AUT) Jayco +26:11

Gesamtwertung: 1. Leknessund 14:35:44 Std. – 2. Remco Evenepoel (BEL) Soudal +28 Sek. + 3. Paret-Peintre +30. Weiter: 31. Konrad +4:24 Min. – 134. Pöstlberger +35:24