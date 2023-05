Foto: wikipedia

Der Fußball-Zweitligist SV Horn soll vor wenigen Wochen kurz vor der Ende des Spielbetriebs gestanden sein. Wie die "Niederösterreichischen Nachrichten" in ihrer Online-Ausgabe berichteten, hatte der Verein fix mit einem offenbar zugesagten Sponsorbeitrag geplant, der jedoch bis heute nicht überwiesen wurde. Horn könnte die Summe von Ex-Obmann und Unternehmer Robert Mang nun gerichtlich einklagen.

Laut dem Club sagte Mang einen "mittleren sechsstelligen" Betrag zu, der im Jänner 2023 fließen hätte sollen. Während es vom Ehrenpräsidenten eine "Vielzahl an Vorgaben und Anordnungen" gegeben habe, wie es in einem Schreiben der Vereinsfunktionäre an die "NÖN" hieß, sei es nie zur Auszahlung gekommen. Das habe die Horner in schwere Turbulenzen gebracht, da das Geld schon im Budget für die laufende Saison eingeplant gewesen sei.

Der Club gab daraufhin Spieler ab, auf einen Lizenzantrag für die Bundesliga verzichtete man. Nur durch einen "Kraftakt mehrerer Beteiligter" sei der Club noch am Leben und die aktuelle Saison ausfinanziert. Von den "NÖN" mit den Vorwürfen konfrontiert, habe sich Mang an nichts erinnern können und "wirkte überrascht". Der SV Horn behält sich rechtliche Schritte gegen den Betreiber diverser Einkaufszentren vor. (APA, 9.5.2023)