Beim ersten Semifinale Am Dienstagabend in der Liverpooler M&S Bank Arena haben sich die ersten zehn Beiträge fürs Finale des Eurovision Song Contest qualifiziert, das am kommenden Samstag stattfinden wird. Fünf müssen die Heimreise antreten. Österreich ist erst im zweiten Semifinale am Donnerstag am Start. Das Duo Teya & Salena wird mit dem Song "Who The Hell Is Edgar?" antreten. Das Halbfinale vom Dienstag brachte aber in anderer Frage Aufschluss.

Die Sieger

In die Favoritenrolle hat sich der Finne Käärijä katapultiert. Seine Mischung aus Rammstein, Rap und Schlager hat in Finnland eine riesige Begeisterung ausgelöst. Der Beitrag über ein Party-Wochenende mit viel Alkohol, um alle Sorgen und Ängste vergessen zu können, entwickelt sich zum Kult. Seine Bolero-Jacke wird mittlerweile im ganzen Land an Statuen angebracht. Die Hoffnung auf einen zweiten Sieg nach Lordi 2006 ist ungebrochen. Der Finne qualifizierte sich mit "Cha Cha Cha".

Käärijä hat sich in die Favoritenrolle katapultiert. Foto: AP / Martin Meissner

Die andere große Favoritin ist die schwedische Sängerin Loreen. Sie gewann 2012 den Eurovision Song Contest in Baku mit "Euphoria". Das selbe Komponistenteam um Thomas G:Son und Peter Boström hat auch an "Tattoo" gearbeitet. Und so wirkte der Auftritt auch wie eine Zeitreise ins Jahr 2012. Es bleibt abzuwarten ob sie am Samstag damit genügend Punkte einsammeln kann. Die Buchmacher sagen immer noch: Ja.

Mitfavoritin: die schwedische Sängerin Loreen. Foto: Reuters / Phil Noble

Pasha Parfeni aus der Republik Moldau war wie Loreen schon 2012 beim Song Contest dabei. Sein rumänischsprachiger Ethno-Pop mit "Soarele și luna" konnte sich ebenso durchsetzen wie Noa Kirel mit ihrem medleyartigen "Unicorn" aus Israel.

Noa Kirel aus Israel präsentierte das medleyartigen "Unicorn". Foto: Imago / Jessica Gow

Norwegen setzt mit "Queen of Kings" auf bewährte Song Contest-Kost. Slawische Frauenpower verkörpert die Gruppe Vesna aus Tschechien mit "My Sister’s Crown". Portugal bringt Swing und Pop musicalhaft auf die Bühne. Die Schweiz setzt auf eine klassisch komponierte Friedensbotschaft mit dunklem Timbre. Sie alle hören und sehen wir am Samstag wieder.

Kroatien klagt mit der am Balkan legendären Gruppe Let 3 Kriegsverbrechen und Psychopathen an der Macht an. Foto: AP / Martin Meissner

Die Balkanländer setzten dieses Jahr auf Theater und Agitprop. Serbiens Luke Black stellte eine dystopische Computerspiel auf die Bühne. Kroatien klagt mit der am Balkan legendären Gruppe Let 3 Kriegsverbrechen und Psychopathen an der Macht an. Beide inszenierten sich ins Finale.

Die fünf nichtqualifizierten Songs

Der Niederländer Duncan Laurence gewann 2019 den Song Contest in Tel Aviv mit "Arcade". Dieses Jahr versuchte er es mit einem von ihm uns seinem Ehemann komponierten Song, den Mia Nicolai und Dion Cooper sangen. "Burning Daylight" konnte aber nicht genug Anrufer motivieren. Malta The Bunker tanzte sich mit einem fröhlichen Dreiakter mit Saxophon ebenso ins Out wie Lettlands Indie-Band Sudden Lights. Deren komplizierten Takte begeisterten nicht genug Anrufer.

Am Samstag nicht mehr dabei: Aserbaidschan. Foto: APA / AFP / Paul Ellis

Aserbaidschans Zwillinge TuralTuranX hatten den Song, der dieses Jahr am meisten nach den Beatles klang – allerdings nach einer vergessenen B-Seite. Auch sie müssen die Heimreise antreten. Irland wollte mit Stadionrock punkten, schneiderte offenbar Conchitas Kleid um. Da konnte die gescheiterte Hymne "We Are One" auch nicht retten.

Die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Sieger vom Samstag bereits in diesem Semifinale hörten, ist hoch. Auch wenn Marco Mengoni aus Italien oder La Zarra aus Frankreich da auch noch ein Wörtchen mitreden wollen. (Marco Schreuder aus Liverpool, 10.5.2023)