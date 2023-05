Acht Menschen wurden bei dem Schusswaffenangriff in einem Einkaufszentrum getötet. Das Motiv für die Tat ist weiterhin unklar

Menschen legen in Texas Blumen nieder. Foto: AP / Elías Valverde II / The Dallas Morning News

Washington/Dallas – Drei Tage nach der Tat in einem Einkaufszentrum im US-Bundesstaat Texas mit acht Toten haben sich die Ermittler zu dem mutmaßlichen Schützen geäußert. "Wir wissen, dass er die Gesinnung eines Neonazis hatte", sagte Hank Sibley von der Behörde für öffentliche Sicherheit in Texas bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Entsprechende Tattoos und Aufnäher sowie die besondere Unterschrift des 33-Jährigen deuteten darauf hin. Sein Motiv sei aber weiterhin unklar.

Es sehe so aus, als habe er "wahllos" geschossen und als hätten das Alter, Geschlecht und die Herkunft der Opfer bei seiner Tat keine Rolle gespielt.

Acht Waffen

Bei dem Schusswaffenangriff in einem belebten Einkaufszentrum in der Stadt Allen nahe Dallas hatte der mutmaßliche Schütze am Samstag acht Menschen getötet, bevor er von einem Polizisten erschossen wurde. Mehrere Menschen wurden verletzt. Unter den Opfern sind mehrere Kinder.



Sibley sagte, der mutmaßliche Schütze habe bei der Tat acht Waffen dabei gehabt: Drei trug er demnach am Körper, fünf weitere seien im Auto gefunden worden.

Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Gun Violence Archive sind in den USA allein seit Beginn dieses Jahres knapp 6.400 Menschen durch Schusswaffengewalt ums Leben gekommen – Suizide nicht mit eingerechnet. (APA, red, 10.5.2023)